Nous, on trouve les délais pour atteindre les normes québécoises vraiment trop longs. On aimerait que le gouvernement modifie l’autorisation ministérielle qu’il accorde à Glencore, pour que les normes soient respectées, ici au Québec, partout comme à Rouyn-Noranda. On pense qu’on mérite que notre santé soit protégée, la santé de nos enfants, plus rapidement que ce qui est proposé.