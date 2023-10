Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi après-midi devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault pour dénoncer le siège de la bande de Gaza par Israël et pour exiger que cessent les frappes israéliennes dans l’enclave.

Présents à l’évènement, le groupe Solidarity for Palestinian Human Rights (SPHR) de l’Université McGill, mais aussi Voix juives indépendantes – Montréal, dont des représentants ont entrepris un sit-in bloquant l’accès au bureau du premier ministre. « On est ici pour exiger que cesse le génocide des Palestiniens de Gaza », a asséné sans détour Scott Weinstein.

Sur de nombreuses pancartes, on pouvait lire des messages telles que « Sécurité palestinienne = sécurité juive », « Legault, tu as du sang sur tes mains » et « Levez le siège sur Gaza ». À plusieurs reprises, la foule a entonné des slogans exigeant la libération de la Palestine ou dénonçant la « complicité », des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, du président Joe Biden ou encore de l’Université McGill elle-même.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

SPHR reproche à l’administration de l’établissement de vouloir faire retirer le mot « McGill » du nom de l’association. « En agissant de la sorte, elle se rend complice des crimes d’Israël », a affirmé une manifestante qui a préféré taire son nom par crainte de représailles. Dans son appel à manifester publié la veille sur sa page Facebook, SPHR reproche également à l’Université McGill de soutenir l’« État sioniste d’Israël » plutôt que d’offrir du soutien à ses étudiants palestiniens et leurs alliés.

« Cette suppression antidémocratique des voix palestiniennes est inacceptable », peut-on lire.

Bon nombre d’automobilistes circulant rue Sherbrooke Ouest ont offert un concert de klaxons aux manifestants. La manifestation se déroulait sous surveillance policière, mais aucun incident n’avait été rapporté au passage de La Presse.

Plus de détails suivront.