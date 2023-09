(Ottawa) La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé mardi que le gouvernement fédéral débloque 20 milliards supplémentaires en financement à faible coût pour la construction de dizaines de milliers de logements locatifs partout au Canada.

Nojoud Al Mallees La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral avait une limite annuelle de 40 milliards pour son programme d’Obligations hypothécaires du Canada, qui recueille des fonds pour le financement hypothécaire résidentiel.

Cette limite sera augmentée à 60 milliards, ce qui, selon le gouvernement fédéral, entraînera une augmentation de la construction de logements locatifs de 30 000 unités par an.

« Cette mesure n’aura aucun impact financier pour le gouvernement du Canada. Il s’agit d’une politique financièrement responsable utilisant les outils politiques à notre disposition », a déclaré Mme Freeland aux journalistes, mardi, à Ottawa.

« Il s’agit d’une mesure supplémentaire dans le cadre de notre campagne plus large et continue visant à construire plus rapidement davantage de logements pour les Canadiens », a ajouté la vice-première ministre.

Mme Freeland affirme que le programme permet aux promoteurs d’accéder à des prêts à un taux d’intérêt inférieur d’un à deux points de pourcentage à celui d’un prêt hypothécaire conventionnel.

Selon un communiqué, les projets de construction doivent compter au moins cinq nouveaux logements locatifs pour être admissibles à l’aide financière. Il peut s’agir d’immeubles résidentiels, de résidences pour étudiants ou de résidences pour des personnes âgées.

Le gouvernement fédéral subit des pressions pour contribuer à atténuer la pénurie nationale de logements, notamment en incitant les promoteurs à construire davantage de logements.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement estime que le pays devra construire 3,5 millions de logements supplémentaires – en plus du rythme de construction actuel – d’ici 2030 pour rétablir l’abordabilité.

Pendant ce temps, le taux annuel de mises en chantier en août s’est établi à environ 250 000 unités.

Les libéraux ont également présenté la semaine dernière un projet de loi visant à éliminer les frais de TPS sur les lotissements locatifs, alors qu’Ottawa intensifie ses efforts pour accroître l’offre de logements.

Les experts affirment que la pénurie de logements spécialement conçus pour la location est la plus grave et qu’elle érode l’accès au logement dans tout le pays.

« Notre message aux constructeurs aujourd’hui est qu’il est temps de mettre les chantiers en branle », a déclaré le ministre fédéral du Logement, Sean Fraser, qui était également présent à l’annonce.

« Nous allons tirer parti de tous les outils à notre disposition pour vous permettre de dire plus facilement oui à la construction de davantage de logements pour les Canadiens », a-t-il ajouté.