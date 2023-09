La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, a décidé d’utiliser son véhicule de fonction pour transporter aux urgences Béatrice Picard qui a eu un malaise samedi. L’ambulance aurait mis entre 60 et 90 minutes à arriver, a d’abord raconté le journal Infos Laurentides.

« Je vais très bien ! Rassurez vos lecteurs ! C’est juste que parfois, j’oublie que j’ai 94 ans et j’en fais un peu trop ! », lance-t-elle toute pimpante en entrevue téléphonique à La Presse mercredi matin.

Samedi, Mme Picard s’est réveillée pas très en forme. Elle a décidé de ne pas aller à la première conférence du matin du Salon des Aînés de Saint-Jérôme, dont elle est la marraine, mais de se reposer un peu avant de partir.

Une fois là-bas, elle est prise d’un malaise. Elle a du mal à respirer, se sent extrêmement fatiguée. Le Dr François Marquis, médecin à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont - dont on savait déjà qu’il a le don d’ubiquité - est sur place, tout comme des infirmières qui constatent que Mme Picard doit aller aux urgences en ambulance.

Le 911 les informe que ça prendra entre 60 et 90 minutes.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Sonia Bélanger

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, est aussi présente. Elle annonce que son véhicule de fonction peut très bien transporter Mme Picard aux urgences. Ce qui sera fait.

« C’était un peu haut pour monter dans la voiture, mais on m’a aidée et c’était très confortable ! », note Mme Picard qui ignore si attendre 90 minutes aurait pu la mettre en danger.

« En tout cas, je suis très reconnaissante à la ministre d’avoir offert sa voiture. J’avais vraiment du mal à trouver mon souffle. »

Mme Picard a eu son congé lundi, après avoir un peu insisté, comprend-on. « On ne dort pas très bien à l’hôpital. Et surtout, j’avais autre chose à faire que de rester à l’hôpital ! »