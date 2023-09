(Ottawa) Le Canada ne reconnaîtra pas le résultat des élections qui ont été organisées cette semaine par la Russie dans certaines régions occupées en Ukraine, a martelé samedi le premier ministre Justin Trudeau.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, M. Trudeau a dénoncé que le président russe Vladimir Poutine a tenté d’organiser de « prétendues élections » dans les territoires occupés de l’Ukraine, « lesquelles ne représentaient en fait qu’une tentative cynique de légitimer sa conquête militaire sous le couvert de la démocratie ».

« Mais les Ukrainiens ne sont pas dupes, et nous non plus. Le Canada ne reconnaît pas, et ne reconnaîtra jamais, les résultats de ce simulacre d’élections ni la tentative d’annexion illégale de l’Ukraine par la Russie », a soutenu M. Trudeau dans une déclaration transmise par son bureau.

Selon le premier ministre, les élections qui ont été organisées cette semaine, et qui doivent se conclure dimanche, dans les régions de Donetsk, Louhansk et Zaporijia sont « une attaque contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine » et constituent « une violation grave du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies ».

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine et sa tentative d’annexion du territoire ukrainien. Le Canada continuera de faire front commun avec ses partenaires du G7 pour veiller à ce que Vladimir Poutine et les collaborateurs du régime russe répondent de leurs actes », a souligné M. Trudeau.

Kyiv, le Conseil de l’Europe et plusieurs pays de l’Occident ont aussi dénoncé ces scrutins.