(Kelowna, Colombie-Britannique) L’incendie de forêt se dirigeait tout droit vers le cœur de Vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, secteur touristique qui compte quelque 220 000 habitants.

Le feu a progressé vers la ville de Kelowna pendant 19 jours, consumant 976 hectares de forêt. Mais en périphérie de la banlieue, il a rencontré une zone de prévention des incendies et s’est essoufflé, ne brûlant qu’une seule maison.

La zone de prévention des incendies – un secteur soigneusement débroussaillé pour éliminer le combustible et minimiser la propagation des flammes – a été créée par une société d’exploitation forestière appartenant à une communauté autochtone locale. Alors qu’un nouvel incendie de forêt a ravagé la banlieue de West Kelowna ce mois-ci, son histoire avec le précédent – l’incendie de Mount Law, en 2021 – offre une leçon précieuse : une zone de prévention des incendies bien située et bien construite peut, dans de bonnes conditions, sauver des maisons et des vies.

Cette forêt de Nelson, dans les Rocheuses, a été débroussaillée pour éliminer le combustible et minimiser la propagation des flammes en cas d'incendie.

C’est une leçon non seulement pour Kelowna, mais aussi pour un nombre croissant d’endroits au Canada et ailleurs qui sont menacés par la recrudescence des incendies de forêt dans le cadre du changement climatique.

« Si nous investissons davantage dans les mesures proactives, nous aurons moins besoin de mesures réactives », explique Kira Hoffman, chercheuse sur les incendies de forêt à l’Université de la Colombie-Britannique. « Nous ne verrons probablement pas les effets de ces mesures d’atténuation et de traitement avant 10 ou 20 ans. Mais c’est à ce moment-là que nous en aurons vraiment besoin. »

Les incendies de forêt sont une composante essentielle du cycle naturel des forêts, mais ces dernières années, ils sont devenus si importants qu’il est presque impossible de les contenir.

Les zones de prévention des incendies, créées pendant l’intersaison, peuvent contribuer à ralentir l’approche des flammes afin que les gens puissent s’échapper, et peuvent également permettre aux pompiers de prendre le contrôle de certaines zones. La création de ces zones suscite un regain d’intérêt au pays, notamment en Colombie-Britannique et en Alberta. L’intérêt a atteint son paroxysme dans les communautés autochtones, qui ont été les plus touchées par les incendies de forêt au pays.

Cette année, 10 fois plus d’hectares ont brûlé au Canada que pendant toute la saison des incendies précédente, projetant parfois la fumée jusqu’en Géorgie, au sud, et jusqu’en Europe, à l’est. L’incendie qui sévit actuellement à West Kelowna s’est propagé dans des endroits où il n’y a pas de zone de prévention des incendies, consumant 110 bâtiments et bouleversant la vie d’environ 30 000 personnes évacuées dans la région.

En comparaison, la zone de résistance au feu de 50 acres a affamé l’incendie de 2021, permettant aux pompiers de l’éteindre et de l’éloigner des habitations.

Pratiques forestières traditionnelles

La société d’exploitation forestière Ntityix Development, qui a créé cette zone de prévention des incendies, s’est inspirée en partie des pratiques forestières traditionnelles autochtones.

Soit l’éclaircissement de la forêt, le nettoyage des débris sur le sol et le brûlage contrôlé des débris et de la couverture végétale pour éviter qu’ils n’alimentent les incendies de forêt – un acte autrefois interdit par le gouvernement provincial.

« C’était le premier test du travail que nous avons effectué et cela m’indique que cela fonctionne », a déclaré Dave Gill, directeur général de la foresterie chez Ntityix Development, qui appartient à la Première Nation de Westbank, alors qu’il se promenait dans la forêt encore largement intacte quelques semaines avant le début de l’incendie de cette année. « Cela l’a certainement empêché d’avancer. »

Arbre ayant survécu à un incendie de forêt à West Kelowna

La stratégie de Ntityix contribue à ralentir les incendies en réduisant l’inflammabilité des forêts touchées par les braises en suspension dans l’air, principal vecteur de propagation des incendies de forêt, a déclaré M. Hoffman, ancien combattant des incendies de forêt.

En 2015, six ans avant que l’incendie de Mount Law ne menace Kelowna, M. Gill a commencé à créer la zone de prévention des incendies, appelée projet Glenrosa, du nom d’un quartier boisé de West Kelowna. L’un des principaux objectifs était de maintenir les incendies sur le sol de la forêt.

« Si un incendie se déclare en surface, il est assez facile de le contenir ou de le combattre », explique M. Gill. « Mais dès qu’il monte dans les couronnes, c’est la fin de la partie.

Dave Gill, directeur général de la foresterie chez Ntityix Development

Le projet a également permis de conserver des arbres matures à l’écorce épaisse et résistante au feu, et de ne récolter que les jeunes arbres, moins précieux mais plus combustibles, ce qui va à l’encontre des pratiques forestières habituelles.

Avant d’arriver à Ntityix, M. Gill, qui n’est pas autochtone, a mené une carrière de plusieurs dizaines d’années dans l’administration publique, ainsi que dans des entreprises forestières commerciales et des sociétés de conseil.

Selon lui, les anciens de la Première Nation, qui lui ont demandé de gérer la forêt sur une période de 120 ans, et ses collègues autochtones ont changé sa façon de voir la forêt. « Nous laissons derrière nous les arbres qui ont le plus de valeur en termes de bois, a expliqué M. Gill. Il s’agit d’inculquer un paradigme différent dans la manière de considérer la forêt, et non pas seulement de mettre des signes de dollar sur les arbres. »

Dans les zones où elle exploite les forêts, Ntityix ne procède pas à des coupes à blanc, pratique courante dans l’industrie, mais à des coupes sélectives qui laissent intacts les peuplements d’arbres à feuilles caduques résistants au feu.

Alors que des milliards de dollars ont été dépensés pour éteindre les incendies de forêt au Canada – la Colombie-Britannique a dépensé à elle seule près de 1 milliard de dollars en 2021 –, le financement des mesures visant à rendre les forêts moins accueillantes pour les flammes a généralement été modeste. La valeur de ces mesures n’a pas non plus été pleinement reconnue par l’ensemble de l’establishment forestier canadien.

Voué à l’échec ?

Selon Mike Flannigan, chercheur spécialisé dans les incendies de forêt à l’Université Thompson Rivers de Kamloops, en Colombie-Britannique, même s’il est nécessaire d’intensifier les efforts d’atténuation, leur efficacité générale est compromise par l’intensité et la taille croissantes des incendies de forêt.

« Lorsque les choses deviennent extrêmes, le feu fait ce qu’il fait, a-t-il affirmé. À moins de traiter 40 % du paysage, cela ne fonctionnera pas, car le feu se contentera de le contourner ou de sauter par-dessus. »

M. Hoffman est toutefois moins pessimiste et estime que les tentatives de réduction des risques à grande échelle ne sont pas assez nombreuses pour que l’on puisse juger de leur efficacité.

« Il n’y a pas beaucoup d’incitations économiques à faire ce que Ntityix a fait, a indiqué M. Hoffman. Il n’est pas vraiment sexy d’éliminer des pins de 15 cm de la forêt. »

Cet article a été originalement publié sur le site du New York Times.