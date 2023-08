Cocaïne et gangstérisme

Le « superviseur » d’un réseau de trafiquants plaide coupable

Seeyomak Salemi-Seyfeddin, que la police considérait comme un associé des Hells Angels en 2020 et 2021, a admis avoir supervisé un réseau de trafiquants de cocaïne et a plaidé coupable à des accusations de trafic et de gangstérisme, lundi, au palais de justice de Montréal.