Toutes les régions du sud du Québec, jusqu’au Lac-Saint-Jean, ont été touchées par des veilles d’orages violents d’Environnement Canada, jeudi après-midi et en début de soirée.

« On voit des bonnes quantités de pluie et de la bonne grêle à certains endroits », rapportait en après-midi Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, qui mentionne que l’est de l’Ontario est également touché. « Ça fait des orages costauds pour la journée d’aujourd’hui. »

« Graduellement, ça s’est affaibli. En cours de soirée, il y avait quelques endroits où ça pouvait être potentiellement violent, mais c’est en train de se terminer. Il n’y a plus de veille ni d’alerte. C’est de la pluie modérée en ce moment », a ajouté son collègue Julien Chartrand, en fin de soirée.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et la Gaspésie devraient à leur tour être survolés par ce système météo durant la journée de vendredi. Il est possible que des alertes d’orages soient émises dans la vallée du Saint-Laurent et en Estrie, mais sans garantie.

Une alerte de tornade a été également émise pour les secteurs de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache, vers 14 h 50. Rapidement retirée, elle n’a finalement duré qu’une quinzaine de minutes.

Les météorologues ont brièvement surveillé un « orage violent produisant possiblement une tornade », indique le ministère de la Sécurité publique du Québec sur son site web.

C’est un observateur qui leur avait avoir aperçu un nuage en entonnoir au nord de Mirabel, ce qui est identifié comme potentiel point de départ d’une tornade.

« Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles, lisait-on sur le site du ministère. Il s’agit d’une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. »

Pas la première

Cette alerte est survenue près d’un mois après que des orages importants (et au moins une tornade) aient causé des inondations et des dégâts dans le Grand Montréal, le 13 juillet.

Elle est également la deuxième alerte de cette nature en huit jours. Le 3 août, une tornade avait touché terre à Ottawa puis poursuivi son chemin vers le Québec.

Si un phénomène météorologique menaçant s’approche – nuage en entonnoir, débris tourbillonnant près du sol ou volant dans les airs, par exemple –, il est recommandé de se mettre immédiatement à l’abri.

En cas de tornade ou si une alerte de tornade a été émise dans votre secteur, Environnement Canada recommande de rentrer à l’intérieur, de se rendre dans la pièce au niveau le plus bas et de se tenir loin des fenêtres ainsi que des murs extérieurs.

« Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si vous le pouvez. En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés », ajoute l’organisme.