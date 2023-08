PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE

Un séisme de magnitude 5,4 a touché l’est de la Chine dimanche, les autorités faisant état d’au moins 23 blessés et de plus d’une centaine de bâtiments effondrés. Il s’agit du plus fort séisme à frapper cette province depuis plus d’une décennie – la secousse a été ressentie jusqu’à Pékin ainsi qu’à Shanghai, à environ 800 km de l’épicentre.