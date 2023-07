Le délicat travail de Hicham

Atteinte d’alzheimer, Sonia Khandjian ne parle presque plus, ne marche plus et ne sait plus qui est son mari. Mais ce dernier tient mordicus à ce qu’elle reste à la maison jusqu’à ses derniers jours. Voilà pourquoi Mme Khandjian reçoit la visite régulière de Hicham El-Asri, travailleur social en soins à domicile. La Presse a suivi le travailleur de l’ombre pendant une journée.