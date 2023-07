Incendies de forêt

La barre des 10 millions d’hectares brûlés a été franchie au Canada

(Montréal) Les mégafeux canadiens n’en finissent plus de progresser : plus de 10 millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, un total bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu, dépassant les projections les plus pessimistes des scientifiques.