Lac-Mégantic entame mercredi trois jours de commémorations pour souligner les dix ans de la tragédie ferroviaire qui a coûté la vie à 47 personnes. Dans la communauté, on est parfois déchiré entre « le désir de devoir faire mémoire et celui d’avancer ».

Dans l’église Sainte-Agnès, mercredi soir, se tiennent un concert de musique baroque et un autre où les Méganticois ont été invités à faire des prestations.

En fin d’après-midi, Richard Custeau se livrait à un test de son en interprétant Angel de Sarah McLachlan, avec sa seule guitare. Il a perdu son grand frère Réal, il y a dix ans. Il avait 57 ans.

Il me manque, il me manque à toutes les années. Richard Custeau à propos de son frère Réal

Réal était sorti avec des amis au Musi-Café le soir où le train transportant du pétrole brut a déraillé, puis explosé, en plein centre-ville.

« Je connaissais à peu près tout le monde là-dedans », dit Richard Custeau. Il a pendant quelques années été le représentant des familles endeuillées, et se dit « fier » de donner en cadeau ses chansons aux victimes, à leurs familles, et à « tout le monde qui souffre de cette tragédie ».

L’église est le meilleur passage pour transmettre mes deux chansons », dit-il, en ajoutant que deux personnes se sont suicidées à la suite de la tragédie. « Il ne faut pas les oublier », dit M. Custeau.

Ce soir, le chanteur-guitariste interprétera aussi Le cœur est un oiseau, de Richard Desjardins.

« Je n’ai même pas peur de me tromper. Et si je me trompe, ça va être encore plus beau, parce que je vais continuer », dit-il en s’éloignant.

Le désarroi et la solidarité

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE L’abbé Steve Lemay et l’abbé Garrick Huang

L’abbé Steve Lemay dit qu’il ne pouvait être ailleurs qu’à Lac-Mégantic pour les commémorations des dix ans de la tragédie.

« Comme bien des gens, on est déchirés par le devoir de faire mémoire et celui d’avancer, de regarder en avant. On a toujours cette ambivalence », dit l’abbé Lemay.

Il était curé de la paroisse en 2013. Il dormait au presbytère, tout juste devant le lieu où les wagons ont explosé.

Il se souvient avoir été « saisi par le désarroi » des Méganticois à la recherche de leurs proches, mais aussi des élans de solidarité qui ont immédiatement jailli du drame.

N’empêche, les funérailles des 47 victimes, il ne les a pas toutes célébrées, il en a « fait beaucoup ». Il a quitté Lac-Mégantic au début 2015 vers Rome. « L’évêque avait vu que j’étais fatigué », dit M. Lemay, qui explique qu’il a quitté avec un certain sentiment d’abandon.

Être éloigné de sa communauté a été la « période la plus difficile pour lui », relate-t-il.

Pendant qu’il nous parle dans l’église, un homme s’avance vers lui, le salue chaleureusement.

« Jean a perdu une fille dans la tragédie », dit l’abbé Lemay.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1 h 14 précise — le moment où le cœur de Lac-Mégantic s’est arrêté de battre un instant — une marche silencieuse se tiendra au centre-ville.

Jeudi matin, une messe commémorative à l’église Sainte-Agnès sera célébrée. Les cloches sonneront 47 fois, en mémoire des victimes.