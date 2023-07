(Québec) Les usagers du transport en commun à Québec devront se tourner vers d’autres façons de se déplacer à travers la ville dans les prochains jours, puisque 935 chauffeurs d’autobus sont officiellement entrés en grève samedi et pourraient le rester pour les deux prochaines semaines.

La Presse Canadienne

Le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain, affilié à la FEESP-CSN, a confirmé samedi matin que puisqu’aucune entente n’est intervenue avec l’employeur, le Réseau de transport de la Capitale (RTC), ses membres ont amorcé une grève qui se poursuivra jusqu’au 16 juillet inclusivement, à moins qu’un accord soit conclu d’ici là.

Et contrairement à ce qui était la coutume ces dernières années pendant une grève du transport en commun au Québec, il n’y aura aucun service essentiel maintenu pendant la grève au RTC.

Le Tribunal administratif du travail a tranché en juin qu’à la suite d’une modification au Code du travail, il lui appartient de décider si les parties doivent ou non être assujetties à cette obligation. Dans le cas présent, il a décidé que non, puisque la santé et la sécurité du public ne sont pas mises à risque par la grève.

La société de transport a ainsi confirmé samedi que seuls les services du transport adapté, Flexibus et àVélo seront disponibles pendant la grève. Les autobus resteront donc au garage pendant les moyens de pression, qui pourraient se poursuivre pendant la période charnière du Festival d’été de Québec, qui s’amorcera jeudi.

Plus tôt cette semaine, les organisateurs du festival ont mentionné sur les réseaux sociaux avoir entamé des discussions avec les différentes instances municipales afin de « mettre en place des actions visant à réduire les impacts de la grève sur les festivaliers ».

Dans leur communiqué respectif, les deux parties ont fait valoir leur volonté de poursuivre les négociations afin d’en arriver à une entente le plus rapidement possible. Un conciliateur-médiateur du ministère du Travail continue aussi d’accompagner les parties afin de trouver un terrain d’entente rapidement, a souligné le ministre Jean Boulet sur Twitter.

Le RTC dessert une population de 580 000 habitants, exploite une flotte de 449 autobus standards, 109 autobus articulés et 64 minibus hybrides.