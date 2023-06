Pour souligner leur apport incontournable au rayonnement de la culture québécoise ici et ailleurs, l’auteure et animatrice Janette Bertrand, de même que le sculpteur de renom Armand Vaillancourt, ont été promus au rang de Grande officière et de Grand officier, le grade le plus élevé de l’Ordre national du Québec.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault a remis les insignes de l’Ordre national à 31 personnes au cours d’une cérémonie officielle tenue mercredi après-midi dans la Salle du Conseil législatif de l’Assemblée nationale.

Outre le défunt acteur Michel Côté, qui a reçu cet honneur à titre posthume étant donné son décès le 29 mai dernier, plusieurs autres personnalités, dont l’auteure-compositrice-interprète Édith Butler, l’actrice Guylaine Tremblay, la chanteuse Patsy Gallant, le violoncelliste Denis Brott et le politicologue Charles-Philippe David ont été faits chevaliers de l’Ordre.

La directrice générale d’Allo Prof, Sandrine Faust, le fondateur de la Tablée des chefs Jean-François Archambault, la fiscaliste Brigitte Alepin, l’historienne de l’art Louise Déry, la poète et écrivaine Denise Desautels, le musicien et scientifique Jérôme Dupras, le directeur général du cirque Les Sept doigts de la main Nassib El-Husseini et la cheffe de la direction de Promutuel Assurance, Geneviève Fortier, ont aussi reçu leur insigne des mains du premier ministre Legault.

Le communicateur Daniel Granger, la femme de théâtre et de télévision Louise Jobin, le président de l’Institut Tshakapesh Alexandre Mckenzie, la hockeyeuse Caroline Ouellette et le bédéiste Michel Rabagliati ont également fait leur entrée dans l’Ordre national du Québec à titre de chevaliers.

L’Ordre compte également parmi ses rangs dix nouveaux officiers et officières, soit le fondateur du Groupe Océan Gordon Bain, le biochimiste Richard Béliveau, le spécialiste du patrimoine et urbaniste Clément Demers, la traductrice Linda Gaboriau, l’homme d’affaires Morris Goodman, la chanteuse Diane Juster, l’écrivain Georges Leroux et le diplomate Guy Saint-Jacques.

Toutes deux absentes lors de la cérémonie, la mathématicienne Christiane Rousseau et la rectrice de l’Université McGill Suzanne Fortier ont été nommées officières. Deux autres nouveaux chevaliers, le professeur émérite Gilbert Laporte et le chercheur Frederico Rosei, n’étaient pas non plus présents mercredi pour recevoir leur insigne. Ils ont été invités à participer à la cérémonie l’an prochain.

Enfin, Louis Audet, qui avait été nommé officier en 2022, a aussi reçu l’insigne qu’il n’avait pu se voir décerner l’an dernier.

« C’est toujours pour moi un vrai privilège de remettre l’Ordre national du Québec à des Québécoises et à des Québécois exceptionnels, à des personnalités qui font la fierté du Québec, a déclaré mercredi M. Legault. Je suis tellement fier de célébrer notre nation, ceux qui rendent service à notre nation, ceux qui nous font rayonner dans le monde, ceux qui nous inspirent. Le Québec peut compter sur des artistes, des entrepreneurs, des sportifs, des intellectuels, des chercheurs toutes et tous plus remarquables les uns que les autres. Chers membres de l’Ordre national du Québec, je vous félicite et vous remercie pour tout ce que vous avez accompli. »

L’Ordre national du Québec a été fondé en 1984. Il regroupe 1200 personnes du Québec ou de l’étranger ayant été reconnues pour leur contribution à faire rayonner la province à travers le monde.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.