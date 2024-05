(Québec) La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, va finalement déposer son propre projet de loi afin de mieux protéger les aînés des évictions, après que son gouvernement eut appelé celui de Québec solidaire (QS) il y a quelques mois. La ministre souhaite même aller plus loin, car une mesure viendra également limiter les évictions pour l’ensemble des locataires.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

La pièce législative, dont le libellé est « Loi limitant le droit d’éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés », sera déposée au Salon bleu mercredi.

Rappelons que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait accepté d’appeler le projet de loi solidaire visant à élargir la « loi Françoise David » afin de mieux protéger les aînés des évictions. Le débat sur le principe de la pièce législative a eu lieu en mars dernier, mais il s’est terminé sans qu’il y ait de vote.

La « loi Françoise David », qui a été adoptée en 2016, stipule qu’un aîné de plus de 70 ans avec un revenu très faible, qui habite son logement depuis plus de dix ans, ne peut être évincé. L’objectif du projet de loi solidaire était d’élargir les critères afin d’inclure notamment les personnes de 65 ans et plus qui vivent dans leur logement depuis au moins cinq ans.

Une source proche du dossier indique que la ministre Duranceau va accéder partiellement aux demandes de QS avec son projet de loi.

En avril, après avoir montré peu d’enthousiasme envers la pièce législative solidaire, le premier ministre François Legault s’est finalement dit ouvert à regarder comment « mieux protéger les aînés des impacts de la crise du logement ».

QS s’est toujours dit prêt à négocier avec le gouvernement pour faire des gains pour les locataires aînés. Le parti de gauche a rencontré la ministre Duranceau à plusieurs reprises pour discuter du dossier.

La ministre a cheminé, dit QS

En point de presse, le chef parlementaire solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est réjoui de l’initiative de la ministre et a pressé les autres partis de collaborer pour que le projet de loi soit adopté avant la fin de la session parlementaire.

La députée solidaire Christine Labrie affirme que la ministre a évolué dans ce dossier. « On voit que la mobilisation des groupes, les nombreuses lettres ouvertes, les groupes qui se sont présentés à l’Assemblée nationale en point de presse ont contribué à faire cheminer la ministre », a-t-elle soutenu.

Lors d’une séance de l’étude détaillée du projet de loi 31 sur le logement en janvier dernier, France-Élaine Duranceau avait refusé d’élargir la « loi Françoise David », malgré des amendements déposés par QS et le Parti québécois. À l’époque, la ministre avait dit que son projet de loi contenait déjà plusieurs mesures pour protéger les gens des expulsions, peu importe leur âge.

Gabriel Nadeau-Dubois n’a pas manqué de souligner la « jolie coïncidence » du fait que le projet de loi se retrouve au feuilleton alors qu’il vient de publier une lettre ouverte, appelant à ce que QS devienne un parti de gauche pragmatique « au service des gens ».

« Si la tendance se maintient et qu’il y a un élargissement de la “loi Françoise David”, ça serait quand même une belle démonstration de l’utilité de QS au parlement du Québec. Une belle utilité dans l’opposition ; imaginons ce qu’on pourrait faire si on était au gouvernement », a-t-il dit.