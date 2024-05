(Ottawa) Les conservateurs réclament à nouveau la démission de Greg Fergus. Le président de la Chambre des communes, qui se doit d’être neutre, devait bientôt participer à une soirée partisane annoncée sur le site du Parti libéral du Canada (PLC). L’invitation qui dépeignait le chef conservateur Pierre Poilievre de façon négative a été modifiée depuis.

« Il est tout simplement devenu impossible de faire la distinction entre le président Greg Fergus et le libéral Greg Fergus », lui a écrit le député conservateur de l’Alberta, Chris Warkentin, mardi. « Chaque décision que vous allez prendre – et avec le recul chaque décision que vous avez prise – sera présumée être teintée de rouge », a-t-il ajouté.

Cette activité destinée aux militants libéraux devait se dérouler le 4 juin en soirée dans la circonscription de Hull-Aylmer, celle détenue par M. Fergus. Les quelques paragraphes pour inviter les gens à y participer pointent du doigt le principal adversaire politique du PLC.

« Alors que Pierre Poilievre et les conservateurs proposent des politiques imprudentes qui mettraient à risque notre santé, notre sécurité et notre portefeuille, notre équipe libérale s’affaire à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et avancer avec notre plan pour développer une économie qui fonctionne pour tout le monde, protège notre environnement, garder nos communautés en sécurité et bien plus », peut-on lire dans la capture d’écran effectuée par les conservateurs.

Le paragraphe a été retiré et remplacé par une invitation pour « profiter d’un barbecue de lancement de l’été dans la bonne humeur, avec des boissons rafraîchissantes et des plats appétissants. »

Des corrections ont été apportées, a confirmé un porte-parole du PLC, Matteo Rossi. « Le texte qui figurait sur la page de l’évènement est le contenu standard qui est rempli automatiquement pour annoncer les évènements publiés sur notre site Web, a-t-il expliqué par courriel. Un problème de communication entre le parti et l’association de circonscription de M. Fergus a occasionné la publication d’un texte incorrect sur le site Web. »

Il a rappelé que M. Fergus demeure le député de Hull-Aylmer, en Outaouais, et qu’il est « très courant » que les élus organisent des évènements estivaux pour remercier leurs sympathisants et leurs bénévoles.

Reste que le président de la Chambre des communes n’en est pas à son premier faux pas depuis qu’il arbitre les travaux parlementaires. Des appels à sa démission avaient également été lancés par les conservateurs et par le Bloc québécois en décembre après la diffusion d’un hommage vidéo pour souligner le départ de John Fraser à la tête du Parti libéral de l’Ontario lors du congrès à la direction du parti. Il y apparaissait vêtu de l’habit du président de la Chambre des communes.

L’affaire avait été transmise au Bureau de la régie interne de la chambre qui lui avait imposé une amende de 1500 $.

M. Fergus a été élu à la présidence de la Chambre des communes en octobre à la suite de la démission d’Anthony Rota après l’ovation donnée à un ancien combattant nazi lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky.