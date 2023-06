« Révolution tranquille », la carte blanche de Kim Thúy abordant la culture et la littérature québécoises à l’étranger, publiée le 18 juin dans Contexte, a manifestement plu à nos lecteurs. Voici un aperçu des courriels reçus.

Une modestie généreuse

Texte extraordinaire et touchant. Quelle définition juste et claire de ce que nous sommes. Les Québécois ne sont pas trop gentils, mais positivement eux-mêmes dans cette modestie généreuse.

Rémi Théberge, Sutton

Une talentueuse auteure

Magnifique texte d’une talentueuse auteure sur sa société d’accueil. Puissions-nous tous apprendre à vivre à cette hauteur vertigineuse et transmettre ces valeurs à nos enfants ! Merci, Kim Thúy, de dispenser votre vision de notre coin de pays partout à travers le monde ! Vous avez toute ma gratitude d’avoir compris davantage que plusieurs Québécois « de souche » la fierté d’être Québécois francophone.

Louise Laberge

Humilité et créativité

Quelle belle carte ! Mais le mot « humilité » lui revient et lui colle à la peau ! Pour le Québec, je dirais le mot « créativité ». Le talent de tous ces auteurs du Québec rayonne. On n’a qu’à voyager pour s’en rendre compte, comme madame Thúy l’a si bien écrit… C’est la créativité des nombreux Québécois et Québécoises qui fait sa marque !

Claudette Castonguay, Rimouski

Un éclair dans le ciel bleu

Merci pour ce texte lumineux dans lequel je me retrouve : « Nous traversons les frontières physiques et culturelles avec l’ouverture des aventuriers et la politesse des pèlerins. » À 94 ans, je cherche en vain les mots pour qualifier mon passage sur notre planète et voilà que vous me les apportez, comme ça, au détour d’une phrase inattendue, comme un éclair dans le ciel bleu. Connais-toi toi-même, dit-on depuis toujours. Merci, grâce à vous, j’avance dans cette direction.

Marcel Boulanger

Un article éloquent

À notre Kim Thúy adorée, mille mercis pour cet article éloquent sur notre littérature à l’étranger dont elle est une représentante fervente dans toute sa noblesse.

Patricia Spry

Une force calme et lumineuse

La description de Kim me ramène aux sourires de ma grand-mère : une force calme et lumineuse.

Aline Dufresne

Touchant

Merci pour ce beau témoignage. Il est touchant de découvrir que l’on est plus apprécié à l’étranger qu’au pays. Le Canada anglais aurait intérêt à s’ouvrir sur le monde plus tôt que de développer son négativisme.

Benoît Coderre

Fier d’être Québécois

Quel beau témoignage ! Je me sens, grâce à vous et à vos mots, encore plus fier d’être Québécois ! Je vous aime, Kim Thúy !

Yves Thomas

L’humilité est plus forte que l’amour

Après 52 ans de pratique de la médecine familiale, j’en arrive à la conclusion que l’humilité est encore plus forte que l’amour pour assurer la pérennité des relations, autant amoureuses que sociales. Merci de nous le rappeler.

Richard Gosselin, médecin

Une leçon d’amour

Merci, Kim Thúy ! Vous nous aimez plus qu’on s’aime. Merci pour la leçon, qui ne s’en voulait pas une !

Lucie Jutras

Émue aux larmes

J’ai pleuré en lisant votre texte ! Grâce à votre plume, vous m’avez touchée droit au cœur ! J’ai ressenti de la fierté d’être Québécoise. Merci pour vos mots, Madame Thúy, ça fait du bien à l’âme !

Martine Boivin, Drummondville

L’humilité, notre essence même

Merci, Madame Thúy, d’avoir nommé notre essence même : l’humilité ! Je me sens confortable avec ce qualificatif… loin de l’arrogance américaine et de l’élitisme européen. Je me sens plus proche de vous que de nos voisins ontariens… Comme beaucoup d’immigrants, le Québécois cherchait une terre d’accueil. Différente et accueillante, paisible et verte. Merci de nous aider à nous découvrir. Surtout maintenant que vous nous observez depuis l’intérieur de la maison plutôt que de l’extérieur…

Jacques Millaire

Un témoignage surprenant

Merci à vous, Kim Thúy, pour ce témoignage. En toute humilité, comme vous le dites vous-même, je n’aurais jamais pensé que le Québec aurait suscité autant d’intérêt à autant de gens dans autant d’autres cultures !

Ginette Champagne

Une glorieuse représentante

Comment ne pas se sentir fier d’être Québécois en vous lisant ? Et surtout, comment ne pas se sentir fier que vous soyez l’une de nos plus glorieuses représentantes à l’extérieur de nos frontières ? Merci, madame !

Jean-Louis Gagnon

Un trésor national

Je pense que Kim Thúy est un trésor national.

Anne-Marie Phaneuf

Croire en notre spécificité

Quel beau texte de Kim Thúy ! Avec sa plume et ses nombreuses rencontres et expériences à l’international, elle nous redonne le goût de croire en notre spécificité québécoise et à sa capacité à rayonner dans le monde.

Notre peuple, qui a tendance à se sentir petit et sans grande importance, né pour un petit pain, a toujours eu besoin du regard des étrangers (personnes de l’extérieur et autres nations) pour se sentir vraiment exister, se tenir debout et trouver une certaine fierté.

Kim Thúy décrit très bien cette situation du besoin du regard et de l’approbation des autres et, surtout, de l’humilité (dans la peau) qui nous habite. Merci !

Sylvie Turgeon