Le plus vieux carrousel au monde, les vacances d’été et la solidarité contre le feu

Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Caroline Bouffard Les as de l’info

Émeric Épaud Les as de l’info

Ça ne tourne pas rond pour le plus vieux carrousel au monde !

Le plus vieux carrousel « galopant » au monde est à La Ronde, à Montréal. Tu es peut-être déjà monté à bord ? Le problème, c’est qu’il ne tourne plus depuis quelques années. Le manège aurait besoin de plusieurs réparations, mais le propriétaire de La Ronde explique que cela coûterait trop cher… On t’explique !

Le carrousel, nommé Le Galopant, a 138 ans ! Comme tous les manèges, son mécanisme doit être soigneusement entretenu chaque année. Dans le cas du Galopant, cela coûte très cher puisque les pièces brisées doivent souvent être fabriquées sur mesure, parce qu’elles sont très anciennes et qu’elles ne se vendent plus.

En 2002, le carrousel avait été démonté et entreposé parce qu’il était en trop mauvais état. Mais comme c’est un manège rare, La Ronde a décidé de le remettre à neuf. Cela a coûté 1 million de dollars !

Parce qu’il doit encore être réparé, Le Galopant ne tourne plus depuis 2019. La Ronde a indiqué au journal La Presse qu’elle réfléchissait à ce qu’elle fera avec le manège.

La petite histoire du Galopant

Le Galopant a été fabriqué en 1885 en Belgique (un pays voisin de la France, en Europe). On l’appelle Le Galopant parce qu’un mécanisme faisait bouger les chevaux de bois de haut en bas et donnait l’impression qu’ils galopaient.

Le manège a amusé les enfants belges pendant près de 80 ans avant de traverser l’Atlantique en 1964. Il a d’abord fait partie d’une foire à New York, aux États-Unis.

Puis, en 1967, la Ville de Montréal l’a acheté et déménagé à La Ronde. La Ronde est devenue propriétaire du carrousel en 2001.

En 2022, il y a même eu un timbre de Postes Canada qui rendait hommage au célèbre manège !

À la rescousse du Galopant !

Des historiens sont inquiets. Ils aimeraient que Le Galopant soit conservé, car c’est un manège unique qui fait partie de l’histoire du Québec.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est au courant de la situation et a dit que la Ville réfléchit à des moyens pour récupérer le carrousel, le rénover et le rendre de nouveau accessible au public.

Il n’est donc pas impossible que tu puisses un jour faire un tour de Galopant !

D’après un article de Philippe Teisceira-Lessard, La Presse

Youpi, c’est bientôt les vacances !

À l’occasion de la fin des classes, Mélanie s’est demandé si tous les enfants du monde avaient leurs vacances en même temps. À quoi ressemble une année scolaire au Japon ? Et en Australie ? Découvre tout ça dans cette vidéo !

La solidarité à l’épreuve du feu !

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Sur cette photo prise le 3 juin, l’incendie de forêt 172 qui menace la ville de Sept-Îles et ses environs, sur la Côte-Nord.

Le Québec est toujours touché par les incendies de forêt. Heureusement, la situation s’améliore. Au courant de la semaine dernière, les habitants de plusieurs villes évacuées comme Chibougamau ont pu retourner à la maison. L’autre bonne nouvelle, c’est que cette épreuve a donné lieu à un véritable élan de solidarité dans toute la province. Voici quelques exemples qui donnent espoir.

Un camping qui ne chôme pas !

Depuis le début des incendies, de nombreuses communautés ont dû être évacuées dans le nord du Québec. C’est le cas de Chapais. Pour compenser le manque de logements, le camping Opémiska, situé à quelques kilomètres, a permis aux évacués de séjourner dans ses roulottes. Et c’était gratuit !

Des activités pour les familles

Au Saguenay, les personnes évacuées ont pu chasser l’ennui en profitant des attraits de la région de façon totalement gratuite. Parmi eux : le Zoo de Saint-Félicien, le Musée innu de Mashteuiatsh ou encore les Alpagas du Lac. Idéal pour divertir les enfants privés d’école !

L’industrie touristique du Saguenay a même créé une carte interactive qui permet de connaître les activités offertes gratuitement et les hébergements disponibles.

Des volontaires courageux !

On a appris que 25 volontaires anishinabeg de Pikogan et de Lac-Simon sont allés à Mont-Tremblant pour suivre une formation de trois jours avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Une fois la formation terminée, ces volontaires très motivés ont prêté main-forte aux pompiers forestiers pour combattre les incendies.

On peut aussi compter sur la SPCA !

La SPCA de Val-d’Or a travaillé fort pour subvenir aux besoins des animaux domestiques abandonnés ou évacués d’urgence. Des centaines de chats et de chiens ont été recueillis. De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour apporter de la nourriture et plein d’autres accessoires qui pourraient servir au centre.

Il nourrit les combattants du feu !

Daniel Quenneville a ouvert un restaurant à Chibougamau au début du mois d’avril. Il était loin de s’imaginer la suite. Avec l’évacuation de sa ville, Daniel s’est retrouvé sans clientèle. Cela ne l’a pas arrêté puisqu’il a décidé de transformer son restaurant en cafétéria afin de nourrir les combattants du feu !

« On est fatigués en ce moment, on fait à peu près 20 heures de travail par jour », a raconté Daniel à une journaliste du Quotidien. La cafétéria accueille entre 120 et 150 personnes au déjeuner et presque autant pour le dîner.

Mais malgré la fatigue, Daniel se dit prêt à nourrir toutes les personnes qui se présenteront à son restaurant. « La plus belle paye, ce sont les commentaires des gens qui disent qu’ils n’ont jamais aussi bien mangé que cela », se réjouit-il.

De l’aide partout

La liste des bonnes actions pourrait continuer longtemps ! Dans les derniers jours, de nombreuses personnes ont hébergé chez elles des inconnus chassés de leur maison par les incendies.

Et cette solidarité dépasse les frontières du Canada, car des pompiers provenant d’autres pays comme la France, l’Espagne, le Portugal, l’Afrique du Sud ou encore les États-Unis se joignent à nous pour lutter contre le feu. D’ailleurs, la vidéo des pompiers sud-africains qui chantent à leur arrivée à l’aéroport d’Edmonton, en Alberta, fait chaud au cœur.

Avec toute cette solidarité, on va vaincre les flammes, c’est sûr !