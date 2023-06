Environ un enfant sur dix au Québec a fait l’objet d’un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans la dernière année.

« Les constats du bilan sont très préoccupants », a déclaré la directrice de la protection de la jeunesse au CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Assunta Gallo, en conférence de presse mardi matin.

Au total, 135 839 signalements ont été réalisés au Québec pour l’année 2022-2023. C’est la région de Montréal qui affiche la plus importante hausse des signalements dans la province au cours de la dernière année, passant de 17 584 à 19 676.

« Ça peut être expliqué par différents éléments, comme une détresse familiale plus importante. À travers les années, on voit une hausse des violences conjugales et des violences intrafamiliales. Également, on a eu des dénonciations à caractère sexuel qui sont en hausse à Montréal », a détaillé Mme Gallo.

Une communauté plus sensible

« Au niveau des signalements qui sont en hausse, je pense que la communauté est vraiment plus au fait et plus sensible à la sécurité et au développement des enfants », dit à La Presse Claudia May-Demers, intervenante au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dans l’équipe évaluation et orientation aux abus physique et sexuel.

Plus de 2000 signalements retenus à Montréal sont liés à de la négligence, suivie de 1 523 signalements liés à des abus physiques. Les mauvais traitements psychologiques arrivent en troisième position avec 1463 signalements.

« On est souvent utilisés comme une portée d’entrée aux services. Souvent, les gens ne savent pas où référer. Donc, le premier réflexe, c’est de signaler à la protection de la jeunesse », explique Mme May-Demers.

Des milliers de signalements non retenus

Parmi les signalements réalisés à Montréal, 13 314 n’ont pas été retenus par la DPJ. « Quand je vois un nombre si élevé de signalements non retenus, ça me parle d’un besoin de services », dit Mme Gallo.

Lorsque les signalements ne sont pas retenus, la DPJ dirige les familles vers des services de première ligne ou des organismes communautaires. « Si les besoins de ces 10 000 enfants ne sont pas comblés, la situation pourrait se détériorer et devenir un signalement retenu, ce qu’on ne veut pas », a ajouté Mme Gallo.

Le besoin de personnel est criant à la DPJ et nuit aux jeunes. Au CIUSSS du Centre-Sud, il ne manque pas moins de 30 intervenants sur 101. « La rareté de main-d’œuvre a des impacts et des séquelles sur les jeunes en attente », a déclaré Mme Gallo.

« On vit une certaine pression. On manque d’intervenants et on est conscient que la liste d’attente augmente », renchérit l’intervenante Claudia May-Demers. À l’heure actuelle, plus de 4300 enfants sont en attente de services de la DPJ à travers la province.