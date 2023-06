Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

As-tu rêvé d’avoir des jeux d’eau dans ta cour d’école la semaine dernière ? Si oui, tu n’es pas seul. Il a fait si chaud le 1er juin que des records de chaleur ont été battus dans plusieurs régions du Québec. Et dans plusieurs classes, c’était suffocant. Pas idéal pour se concentrer… Petit tour de la situation au Québec et ailleurs dans le monde.

Pendant la vague de chaleur de la semaine dernière, des enseignants ont partagé sur les réseaux sociaux la température enregistrée dans leur classe : 32, 33, 34 degrés Celsius. C’est très chaud !

Certains profs ont constaté que les élèves étaient plus impatients et moins concentrés. En période d’examens de fin d’année, ce n’est pas idéal. Heureusement, le temps frais est revenu.

Mais on sait que le climat se réchauffe et que le nombre de jours par année où il fait plus de 30 °C va augmenter.

La plupart des écoles n’ont pas été conçues pour faire face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Le gouvernement travaille pour trouver des solutions à ce problème.

Sois rassuré : les enfants ne font pas partie des personnes les plus vulnérables à la chaleur. C’est pourquoi on ne recommande pas de fermer les écoles pendant les canicules.

On peut quand même essayer de rendre ces journées plus confortables en installant des ventilateurs en classe, par exemple.

Certains profs décident même de sortir de l’école et d’enseigner à l’extérieur, dans la cour d’école à l’ombre ou dans un parc à proximité.

On te recommande aussi de suivre les recommandations de la Santé publique : lors des canicules, bois beaucoup d’eau et diminue l’intensité de tes activités physiques.

Aux États-Unis, dans l’État du Michigan, des écoles ont été fermées la semaine dernière en raison de la chaleur. Dans un autre État, la Pennsylvanie, 18 000 élèves de Pittsburgh sont retournés à l’enseignement en ligne car les classes étaient de vrais fours.

Cette semaine, il a aussi fait très chaud à Winnipeg, dans la province du Manitoba, au Canada. Là-bas aussi, il y a peu d’écoles climatisées. Certains enseignants ont déplacé leur groupe au sous-sol de l’école où c’est plus frais.

Plus loin dans le monde, aux Philippines (un pays d’Asie), dans la ville de Manille, les heures de classe ont été modifiées pour éviter les périodes chaudes de la journée. Certains élèves vont à l’école de 6 h à 10 h et les autres, de 14 h à 18 h 30.

D’après un article de Marie-Eve Morasse, La Presse

Au Canada, le mois de juin est le Mois national de l’histoire autochtone ! Testons ensemble tes connaissances sur les Premiers Peuples dans cette vidéo. Réussiras-tu à avoir toutes les bonnes réponses ?

Savais-tu que le français contient plusieurs mots venant de différentes langues ? Des mots grecs comme « psychologie », ou encore des mots anglais comme « sandwich », font aujourd’hui partie de notre quotidien. Mais ce n’est pas tout ! Les langues autochtones ont elles aussi modelé le français. Tu utilises probablement plusieurs mots issus de l’inuktitut ou de l’algonquin sans même t’en rendre compte ! C’est grâce à ces influences que notre langue est si riche et colorée. Tu nous connais, aux As… ça nous a inspiré un petit jeu !

Réponse : Le mot « kayak » vient de l’inuktitut « qajaq », qui signifie « bateau de peaux ». C’est parce que ces bateaux étaient faits à l’origine avec des peaux de phoque ou de caribou.

Réponse : Le mot « caribou » est dérivé du mot « xalibu », de l’algonquin, qui signifie « pelleteur ». On croit que les Algonquins ont nommé ainsi le caribou parce qu’il se nourrit en creusant la neige avec ses sabots.

Réponse : Le nom « Québec » vient d’un mot algonquin signifiant « passage étroit » ou « détroit ». C’est vrai que le fleuve Saint-Laurent rapetisse devant notre capitale nationale !

Réponse : « Ouaouaron » est un mot d’origine huronne qui désigne la plus grosse grenouille d’Amérique du Nord. Cette sorte de grenouille est si grosse qu’on l’appelle parfois la « grenouille-taureau ».

Réponse : « Toboggan » vient du mot algonquien « otaban ». On l’utilise pour parler d’une luge ou parfois d’une glissade.

Sources : gouvernement du Canada, L’encyclopédie canadienne, Petit Larousse Illustré, Grand dictionnaire terminologique, Usito

