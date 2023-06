Apprentissage du français, incendies de forêt, centres de pédiatrie sociale… Voici quelques événements à ne pas manquer cette semaine.

Apprentissage du français à l’école Le ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, procédera à une importante annonce concernant l’apprentissage du français à l’école. Lundi 5 juin, 10 h, à Québec

Journée mondiale de l'environnement PHOTO CHAIDEER MAHYUDDIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Le 5 juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement Le 5 juin, nous célébrons la Journée mondiale de l'environnement. Pour l'occasion, le pont Samuel-de-Champlain sera illuminé en vert, du coucher du soleil jusqu’à 22 h.

Séance d’information technique concernant les incendies de forêt PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Images aériennes de l’incendie à Sept-Îles Des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d’information technique destinée aux médias concernant la saison des feux de forêt 2023 qui servira uniquement à fournir des informations générales, pour attribution. Lundi 5 juin, 11 h PHOTO KAROLINE BOUCHER, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre du Québec, François Legault Par ailleurs, à 12 h 50, le premier ministre François Legault rencontre avec les autorités de sécurité publique pour faire le point sur l’état des incendies de forêt au Québec. Une mêlée de presse suivra à 13 h 30.

Conférence de presse concernant le réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, procéderont à une annonce concernant le réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté. Lundi 5 juin, 11 h

Forum stratégique sur les grands projets d’habitation PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La ministre responsable de l’Habitation France-Élaine Duranceau La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur les grands projets d’habitation : bâtir les milieux de vie de demain. La ministre responsable de l’Habitation France-Élaine Duranceau, le maire de Laval, Stéphane Boyer, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, seront également présents. Lundi 5 juin, de 7 h 30 à 12 h, à Montréal

Productivité et croissance des entreprises de transformation alimentaire PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, ainsi que le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charette, procéderont à une conférence de presse concernant une aide financière importante visant à favoriser une plus grande productivité et une croissance durable de nos entreprises de transformation alimentaire. Lundi 5 juin, 10 h.

Résultats financiers : Dollorama, Transcontinental, Transat et Saputo PHOTO FRANCOIS ROY, LA PRESSE Dollorama présente ses résultats du premier trimestre de 2024 Plusieurs entreprises présentent leurs résultats financiers cette semaine. C'est le cas de Dollorama et Transcontinental (7 juin) de Transat (8 juin) et de Saputo (8 et 9 juin).