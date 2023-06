Un aliment non transformé comme un fruit, c’est l’idéal quand on a une petite fringale !

Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Caroline Bouffard Les As de l’info

Mélanie Loubert Les As de l’info

Émeric Épaud Les As de l’info

Quiz : sauras-tu détecter les aliments ultratransformés ?

As-tu déjà croisé un arbre à chips ? Ou aperçu un troupeau de croquettes de poulet en liberté ? Non, bien sûr ! On ne retrouve pas ces aliments dans la nature. Ils font partie d’une catégorie qu’on appelle les aliments ultratransformés. Ils sont souvent très alléchants, mais il est préférable de ne pas en abuser. Saurais-tu les reconnaître ? Teste tes connaissances avec notre quiz !

C’est quoi, un aliment ultratransformé ?

Les aliments ultratransformés sont fabriqués en grande quantité dans des usines. Ils sont souvent peu chers et riches en sel, en sucre et en gras. La liste d’ingrédients est souvent remplie de mots difficiles à comprendre (par exemple : glucose-fructose, lécithine de soya, hydrogénocarbonate d’ammonium…).

Pourquoi il ne faut pas en abuser ?

On sait qu’une trop grande consommation de sucre, de sel et de gras augmente les risques d’avoir des maladies comme le cancer. Ils nuisent à la santé du cœur et favorisent l’obésité. Cela dit, ce n’est pas grave de manger des bonbons ou des chips de temps en temps. L’important, c’est de manger aussi des aliments sains ! Quand on a une petite fringale, on peut donc choisir un aliment non transformé comme un fruit, ou peu transformé comme un yogourt.

Maintenant, à toi de jouer !

Selon toi, lequel de ces aliments est ultratransformé ?

A. Du thon en conserve

B. Des barres tendres

C. Des œufs

D. Du sirop d’érable

Les barres tendres qui peuvent être conservées des mois sur les étalages sont généralement des aliments ultratransformés. Un des trucs pour t’aider à les identifier : ce sont souvent des aliments prêts à manger, c’est-à-dire qu’ils ne nécessitent aucune cuisson ou préparation.

Le beurre d’arachide est…

A. Un aliment peu ou pas transformé

B. Un aliment transformé

C. Un aliment ultratransformé

D. Toutes ces réponses

Tout dépend de la liste d’ingrédients ! Si on n’y trouve que des arachides, c’est un aliment peu transformé. Si on retrouve du sel ou du sucre, c’est un aliment transformé. L’ajout d’émulsifiants pour faire en sorte que l’huile ne se sépare pas du beurre peut en faire un aliment ultratransformé.

Au Canada, dans un panier d’épicerie imaginaire rempli de 100 aliments, combien sont des aliments ultratransformés ?

A.10

B. 20

C. 30

D. 50

La moitié du panier d’épicerie des Canadiens est composée d’aliments ultratransformés, selon un rapport diffusé en 2020 par Statistique Canada. C’est trop. Le Guide alimentaire canadien recommande de diminuer notre consommation de ces aliments.

Les boulettes végétales qui imitent le goût de la viande sont-elles ultratransformées ?

A. Oui

B. Non

Il n’y a pas de doute : avec leur longue liste d’ingrédients, les boulettes végétales industrielles sont ultratransformées.

D’après un article de Daphné Cameron, La Presse

La diversité corporelle, parlons-en !

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Est-ce que mon corps est normal ? Est-ce qu’il faut être mince pour être beau ou belle ? Comment faire pour apprendre à s’aimer ? Mélanie te parle dans cette vidéo de diversité corporelle, de grossophobie, et te donne des trucs pour faire la paix avec l’image dans le miroir.

Xavier Watso, prof et tiktokeur abénaquis engagé

PHOTO FOURNIE PAR XAVIER WATSO Xavier Watso

Professeur d’art dramatique au secondaire, chroniqueur pour le journal Métro et à l’émission Bonsoir bonsoir !, Xavier Watso est partout à la fois ! Abénaquis de la communauté d’Odanak dans la région du Centre-du-Québec, il est aussi très impliqué dans la cause des Premières Nations, notamment sur TikTok, avec ses contenus pédagogiques. Alors que commence le Mois national de l’histoire autochtone, Xavier répond à nos questions.

Tu as grandi à Montréal. Qu’est-ce qui t’a donné envie de te reconnecter avec tes racines ? Est-ce que tu as eu un déclic ?

Je suis né à Yamaska, le village à côté de ma communauté d’Odanak. Mon père est un Cournoyer, donc un Blanc québécois, et ma mère est Watso. Quand j’avais 5 ans, on a déménagé à Montréal. J’ai grandi à Montréal, donc je me considère vraiment comme Montréalais. Le plus gros déclic est survenu vers la vingtaine. En suivant des cours d’abénaquis, j’ai réalisé qu’il me manquait une partie de moi-même que je ne connaissais pas encore. Tout ça m’a un peu été arraché. Ma mère a fait partie de la rafle des années 1960 et ma grand-mère est allée dans un pensionnat. Elles se sont fait enlever la possibilité de vivre leur culture et leurs traditions, donc on ne me les a pas transmises. C’est pour ça que dans ma vingtaine, j’avais tout à découvrir pour me définir moi-même en tant qu’individu, en tant qu’Autochtone et même en tant qu’Abénaquis.

Tu es très présent sur TikTok pour sensibiliser le public aux réalités des Premières Nations. Qu’est-ce qui t’a motivé à créer ce genre de contenu ?

En tant que professeur au secondaire, je trouve ça super important de rester à l’affût de ce que les jeunes consomment sur le web. Il y a deux ans, TikTok était la nouvelle application à la mode et je me suis lancé. Je me suis demandé ce qui pourrait être à la fois intéressant et fun à faire. Étant militant depuis une quinzaine d’années, j’ai tout simplement transposé ma militance sur TikTok. Il y a deux ans, la communauté autochtone était selon moi la communauté la plus forte sur la plateforme. TikTok a permis de briser un peu cette barrière ou cet éloignement imposé avec les réserves. Rapidement, mon compte a pris de l’ampleur. Et maintenant, je fais aussi ces contenus pour permettre aux gens d’en apprendre plus sur les communautés autochtones, sur la nation abénaquise, sur nos traditions et notre langue.

Quand tu étais plus jeune, ou même encore aujourd’hui, as-tu déjà été victime de racisme ?

C’est une bonne question. Je n’ai pas l’air de l’Autochtone stéréotypé, ce qui fait que je n’ai pas nécessairement subi de commentaires racistes. Par contre, lorsque je mentionnais que j’étais autochtone, les gens se permettaient souvent de faire des blagues, et c’était des blagues assez violentes. On casse beaucoup de sucre sur le dos des Autochtones.

Quels sont les mots offensants qu’on ne doit plus employer à l’égard des Premières Nations ?

Xavier te répond en vidéo !

On assiste à un désir de réconciliation de la part des gouvernements. C’est bien, mais peut-on vraiment se réconcilier sans véritables excuses par rapport à tout ce qui est arrivé dans le passé ?

Pour se rendre à la réconciliation, je parle souvent de l’étape des trois « R ». Le premier « R », c’est celui du respect, de la reconnaissance de la communauté autochtone. Être à l’écoute pour faire en sorte que ces atrocités ne se reproduisent plus. Le deuxième « R », tout aussi important que le premier, c’est la réparation. S’il n’y a pas de réparation, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et parfois le problème avec ces excuses, c’est qu’elles ne paraissent pas sincères. Il y a l’exemple des excuses du pape en 2021 par rapport aux enfants disparus, morts dans les pensionnats autochtones. Le problème, c’est que le pape s’est excusé à cause de toute la pression médiatique. Est-ce que c’est vraiment des excuses ? Moi, je me permets d’en douter.

Pour conclure, des questions en rafale !

Ta couleur préférée ?

Le lilas ou le turquoise

Ta matière préférée à l’école ?

J’ai toujours trouvé ça très difficile à l’école, mais je dirais les arts dramatiques et plastiques.

Ton film préféré ?

Les superhéros ont toujours eu une place importante dans mon cœur, donc mon film préféré, c’est Avengers : Endgame.

En dehors de ton travail de professeur et du contenu que tu publies sur TikTok, est-ce que tu as d’autres passions ?

Je suis un des plus grands fans des Canadiens de Montréal. Avec mes amis, on se fait souvent interviewer par TVA Sports. Sinon, les jeux vidéo, les échecs et la nourriture.

Si tu étais un animal, quel animal serais-tu ?

Dernièrement, je pense que ça serait le paon. Dans le symbolisme autochtone, c’est vraiment plus qu’un simple oiseau avec de belles plumes.