La cohorte 2023 des stagiaires de La Presse. De gauche à droite : Simone Caron, Philémon La Frenière-Prémont, Mélissa Khadra, Patrick MacIntyre, Naomie Duckett Zamor, Fannie Arcand, Jérémy L’Allier, Marilou Bayard Trépanier, Daniel Birru et Charles William Pelletier

Encore cette année, La Presse accueille une nouvelle cohorte de stagiaires en journalisme et en photojournalisme dont vous pourrez reconnaître la signature dans les prochains jours et durant toute la période estivale.

La Presse

Ces stagiaires, issus de divers horizons, seront appelés à couvrir différents sujets d’actualité lors de la saison estivale et leurs articles et photos seront publiés sur les plateformes de La Presse. Les journalistes Josée Lapointe et Marc-André Lemieux les épauleront en tant que maîtres de stage.

« Le stage estival de La Presse est une longue tradition et une école de journalisme formidable. Des dizaines de nos journalistes y ont fait leurs premières armes. Nous sommes heureux d’accueillir les membres de la cohorte 2023, qui auront l’occasion de se familiariser avec le métier dans un cadre structuré et inspirant, pour leur bénéfice et celui de nos lecteurs », relève le directeur principal de l’information, Jean-François Bégin, lui-même issu du programme de stages de La Presse.

La composition de la cohorte 2023 :

Daniel Birru a fait des études en journalisme à l’Université d’Ottawa et au collège La Cité. Il a occupé différents postes de journaliste dans le milieu communautaire aux quatre coins du Canada.

Mélissa Khadra détient un doctorat en biologie de l’Université de Montréal. Cheffe de section en science, santé et environnement pour La Conversation Canada, elle évolue dans le secteur des médias et de la communication scientifique. Elle collabore également avec le magazine Québec Science.

Patrick MacIntyre est titulaire d’un baccalauréat en criminologie et d’un certificat en droit civil, il a travaillé pendant quelques années dans le domaine de l’immigration avant d’effectuer un retour aux études en journalisme à l’Université de Montréal, où il a été chef de section et directeur au Quartier Libre.

Philémon La Frenière-Prémont étudie le journalisme à l’Université du Québec à Montréal. Durant la dernière année, il a été chef de pupitre au journal étudiant Montréal Campus, duquel il sera rédacteur en chef en 2023-2024.

Naomie Duckett Zamor étudie le journalisme à l’Université du Québec à Montréal, où elle a également obtenu une majeure en communication. Durant la dernière année, elle a été rédactrice en chef du magazine à vocation internationale L’Apostrophe.

Marilou Bayard Trépanier étudie en communication, politique et société à l’Université du Québec à Montréal. C’est en écrivant des documentaires qu’elle a réalisé l’importance de raconter des histoires qui restent souvent dans l’ombre.

Simone Caron a remporté le premier prix de la bourse Fernand-Seguin 2022. Durant la dernière année, elle a réalisé plusieurs stages de journalisme scientifique, à Radio-Canada, aux Débrouillards, à Québec Science ainsi qu’au Soleil.

Jérémy L’Allier a terminé son baccalauréat en journalisme à l’Université du Québec à Montréal en 2023. Il est lauréat de l’édition 2023 du prix Lizette-Gervais dans la catégorie reportage numérique.

Fannie Arcand étudie le journalisme à l’Université du Québec à Montréal. Durant la dernière année, elle a été cheffe de pupitre au Montréal Campus. Elle s’intéresse notamment à l’actualité économique, aux affaires publiques et aux transformations sociales.

Charles William Pelletier est stagiaire en photojournalisme. Il a voyagé à travers le monde en tournée avec des artistes et des athlètes dès l’âge de 17 ans. Il était jusqu’à récemment pigiste pour La Presse.