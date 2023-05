La menace de l’éco-embourgeoisement

(Washington) Plusieurs études ont montré que les quartiers pauvres ont une moins bonne qualité d’air. Comment remédier à la situation sans faire de l’« éco-embourgeoisement », ce qui cause un impact négatif sur les populations locales sur le plan du logement, du transport et de l’emploi ? La question a été abordée au plus récent congrès annuel de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS), début mars à Washington.