Vous êtes nombreux à retourner à New York par les temps qui courent (et à réclamer de bonnes adresses !). Voici donc votre guide de nouveautés, principalement gourmandes, à Manhattan et à Brooklyn, pour redécouvrir la ville qui ne dort jamais. Mais attention, croquer goulûment dans la Grosse Pomme, c’est aussi prendre une très grande bouchée dans son portefeuille !

Manhattan

Civilian Hotel (Hell’s Kitchen)

PHOTO NIKOLAUS KŒNIG, FOURNIE PAR LE CIVILIAN HOTEL Le bar sur le toit du Civilian Hotel, le Starchild, offre des vues impressionnantes de la ville.

Ouvert depuis novembre 2022, à deux pas de Times Square et au cœur du Theater District, le Civilian est ce qui se rapproche le plus d’un hôtel à la fois « chic » et à peu près abordable. Le prix de la plus petite des deux catégories de chambres (cosy ou spacious) peut commencer à 189 $ US un dimanche de juin, mais monter jusqu’à 349 $ US un samedi. À noter.

PHOTO NIKOLAUS KŒNIG, FOURNIE PAR LE CIVILIAN HOTEL Les chambres cosy du Civilian Hotel sont petites, mais confortables.

PHOTO NIKOLAUS KŒNIG, FOURNIE PAR LE CIVILIAN HOTEL La Blue Room, une des salles du Rosevale Cocktail Room, est accessible aux clients de l’hôtel. 1 /2



La déco du Civilian est élégante, ponctuée de couleurs et de matières riches évoquant les théâtres anciens. En arrivant, on se demande où est le hall — l’enregistrement se fait dans un corridor ! —, pour découvrir plus tard qu’il y a un élégant espace commun à l’étage, Rosevale, qui s’anime en bar à cocktails le soir, puis une boîte de nuit sur le toit, avec des vues spectaculaires de Manhattan. Déjà, dans les chambres, les lits collés à une grande fenêtre surplombent carrément la ville, du moins aux étages supérieurs du bâtiment de 27 étages. Voilà un camp de base bien central pour explorer les nouveautés de la Grosse Pomme.

Le Rock et autres délicieuses nouveautés du Rockefeller Center (Diamond District)

PHOTO ATHIT PERAWONGMETHA, REUTERS Des gens profitent de la vue auTop of the Rock au Rockefeller Center.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LEROCKNYCITY Le Rock, délicieuse nouveauté du Rockefeller Center. 1 /2



Comme tous les centres-villes, celui de Manhattan a souffert de la pandémie. Aussi l’entreprise immobilière Tishman Speyer, propriétaire du Rockefeller Center, a-t-elle récemment investi des millions de dollars pour attirer les restaurateurs les plus en vue dans Midtown, dans l’espoir d’y faire revenir les New-Yorkais. Parmi ces chefs vedettes, il y a Riad Nasr (originaire de Pointe-Claire, d’ailleurs) et Lee Hanson, qui ont ouvert Le Rock.

New York est entiché de cuisine française ces temps-ci. L’inséparable tandem Nasr/Hanson y est sans doute pour quelque chose avec son follement populaire Frenchette, ouvert en 2018 dans Tribeca, et Frenchette Bakery (automne 2020).

Au Rock, ouvert matin, midi et soir, le vaste menu propose des classiques présentés avec élégance et minimalisme : poireaux vinaigrette, mousse de foie de volaille, escargots, steak haché, boudin, baba, entre autres. Dans un article du New York Times publié en 2019, M. Nasr déclarait d’ailleurs être fortement inspiré par L’Express à Montréal. « Lorsque j’ai la page blanche, la première chose que je vois, c’est le menu de L’Express. »

Il y a plusieurs ouvertures notables au centre Rockefeller. Lodi, Jupiter et Naro sont à découvrir, entre autres. Arrivez un peu avant l’heure de votre réservation pour faire (ou observer !) du patin à roulettes sur l’iconique patinoire ou pour monter jusqu’au Top of the Rock. Mais attention ! Cette activité n’est pas donnée. Elle coûte 40 $ plus taxes et frais de service. Il faut en plus ajouter 15 $ si vous y allez aux heures de pointe (total de 65 $ US, donc près de 90 $ CAN !).

Urban Hawker (Theater District) et Pier 57 (Chelsea)

PHOTO JACOB WILLIAMSON, FOURNIE PAR URBAN HAWKER Il y a plusieurs ambiances, de colorées à feutrées, dans la foire Urban Hawker.

PHOTO MAX FLATOW, FOURNIE PAR URBAN HAWKER Vous trouverez de la cuisine d’une bonne partie de l’Asie du Sud-Est à l’Urban Hawker.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Du magnifiquement restauré Pier 57, on peut voir la tout aussi impressionnante construction Little Island, dans laquelle on peut se promener après un repas express au Market 57. 1 /3





Vous avez envie d’un repas sur le pouce aux parfums d’Asie du Sud-Est ? Urban Hawker (à huit minutes à pied du Civilian et à cinq minutes du Rockefeller) est une reconstitution de foire typique à Singapour (appelée hawker center) et la concrétisation d’un rêve du regretté Anthony Bourdain. La grande halte gourmande de Midtown réunit des comptoirs de cuisine de rue malaisienne, indonésienne, indienne, philippine, etc.

Un des attraits principaux de Pier 57 est son emplacement. Le quai magnifiquement restauré accueille une grande foire (Market 57) chapeautée par la réputée James Beard Foundation (association qui fait la promotion des arts culinaires). Il se trouve à deux minutes à pied de Little Island, cette superbe nouvelle structure de « tulipes » en béton qui émerge du fleuve Hudson, et à quatre minutes du réputé High Line, où on ne se lasse jamais de déambuler. La City Winery et son resto offrent de belles vues sur Lower Manhattan, tandis que le Rooftop Park se révèle idéal pour pique-niquer et regarder le coucher de soleil.

Thai Diner (Nolita)

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Riz au crabe, rouleaux au chou Tom Khaa, cocktails et vins naturels sont quelques spécialités du très original Thai Diner.

Un diner thaïlandais ? Il n’y a rien de plus new-yorkais que ça ! Cet improbable restaurant des propriétaires de l’ancien Uncle Boons, réputé autant pour son sandwich déjeuner à la saucisse parfumée, emballé dans un rôti, que pour son cari vert, est un franc coup de cœur. La déco déjantée, la carte des cocktails et des vins naturels qui accotent bien la cuisine et le service sympathique ont tout pour nous charmer. Comme c’est un lieu très populaire, mieux vaut éviter les heures de forte affluence. L’idéal : un lunch arrosé vers 14 h !

Foul Witch (East Village)

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Il ne faut pas passer à côté du Fire & Ice (au centre) du Foul Witch, composé de piquant nduja et de fromage stracciatella maison.

L’équipe de la réputée minichaîne de pizza Roberta’s vient d’ouvrir ce restaurant de cuisine italianisante. C’est l’adresse parfaite pour un repas de petits plats en fin de soirée. Bonne chance pour obtenir une table avant 21 h. Mieux vaut se présenter très tôt ou tard, laisser son numéro de cellulaire et attendre. Le « Fire & Ice », une assiette de fromage stracciatella maison empilée sur un écrasé de nduja (charcuterie tartinable), est incontournable pour se mettre en appétit.

American Museum of Natural History

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Le Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation est la nouvelle aile de l’American Museum of Natural History, inaugurée au début du mois de mai.

Ce très grand musée d’histoire naturelle collé sur Central Park (faites d’une pierre deux coups !) a une nouvelle aile, le Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation. Certes, le contenu comprenant insectarium, expos immersives et vivarium de papillons est passionnant, mais c’est le contenant évoquant la grotte, imaginé par les architectes de Studio Gang, qui fait le plus jaser.

Vues sur Manhattan

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE On ne peut malheureusement plus monter dans la structure nommée Vessel, à la sortie de l’Edge, dans le nouveau quartier Hudson Yards, mais elle n’en est pas moins intéressante.

Il y a deux nouvelles plateformes d’observation à Manhattan, Summit au One Vanderbilt et Edge. Certes, elles sont hautes, modernes, animées, mais tout comme Top of the Rock, elles coûtent cher, soit au minimum 40 $ US par personne.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Deux Empire State Buildings ? Mais non ! C’est l’effet miroir du SUMMIT, au One Vanderbilt.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Tant à l’Edge qu’au SUMMIT, on propose des distractions pour tenir les gens animés, que ce soit dans la file d’attente ou en haut. Ici, la salle des miroirs, puis celle des ballons.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @EDGENYC La photo Instagram pour laquelle les gens font la file à l’Edge ! 1 /3





Si vous avez l’intention de visiter le musée, les plateformes d’observation Top of the Rock et Edge ou les grands classiques comme la Statue la liberté, le Guggenheim, le MoMA et autres attractions, envisagez l’achat d’une CityPASS pour faire des économies.

Centre-ville de Brooklyn

PHOTO STEPHEN KENT JOHNSON, FOURNIE PAR L’ACE HOTEL BROOKLYN Le hall d’entrée de l’Ace Hotel à Brooklyn

Ace Hotel

PHOTO STEPHEN KENT JOHNSON, FOURNIE PAR L’ACE HOTEL BROOKLYN L’Ace Hotel

PHOTO STEPHEN KENT JOHNSON, FOURNIE PAR L’ACE HOTEL BROOKLYN Même les plus petites chambres de l’Ace sont plus grandes que la moyenne des chambres à Manhattan.

PHOTO STEPHEN KENT JOHNSON, FOURNIE PAR L’ACE HOTEL BROOKLYN Une des belles chambres de l’Ace à Brooklyn

PHOTO STEPHEN KENT JOHNSON, FOURNIE PAR L’ACE HOTEL BROOKLYN Le restaurant de l’hôtel, nommé As You Are 1 /4







S’il y a une chaîne d’hôtels qui a sa place à Brooklyn, c’est bien Ace ! Et pourtant, il a fallu deux décennies avant que la marque née à Seattle en 1999 ne s’installe dans le berceau du hipsterisme. Mais c’est chose faite depuis l’été 2021 et l’endroit a vite été adopté tant par les visiteurs que par les habitants.

Nous arrivons à l’hôtel tard le samedi, après 11 heures de train. Ici, le foyer devient festif le soir. Il y a donc beaucoup d’action lorsque nous y posons nos valises. Tant pis pour le petit cocktail tranquille au bar de The Lobby, mais tant mieux pour se mettre dans l’ambiance d’une semaine qui s’annonce remplie de belles découvertes. Le jour, ce même Lobby est un havre pour les télétravailleurs.

Gage & Tollner et Sunken Harbor Club

PHOTO LIZZIE MUNROE, FOURNIE PAR GAGE & TOLLNER Le Gage & Tollner revit depuis 2021.

PHOTO LIZZIE MUNROE, FOURNIE PAR GAGE & TOLLNER Ici, on peut commander un vrai festin !

PHOTO LIZZIE MUNROE, FOURNIE PAR GAGE & TOLLNER Pour l’apéro ou le digestif, un arrêt au Sunken Harbor Club s’impose.

PHOTO LIZZIE MUNROE, FOURNIE PAR GAGE & TOLLNER Le bar propose une thématique maritime. 1 /4







Ce n’est pas facile d’obtenir une réservation dans ce superbe restaurant ni dans son bar à cocktails à l’étage. Mais ça vaut la peine de s’inscrire sur la liste d’attente du site Resy (comme pour n’importe quel resto new-yorkais, d’ailleurs). Des places se libèrent régulièrement au Gage & Tollner.

L’histoire du « Gage » remonte à 1879, année où Charles M. Gage ouvrait son « eating establishment » de la rue Fulton. Cinq ans plus tard, le vendeur de cigares Eugene Tollner devenait son partenaire d’affaires. Il y aura de nombreux propriétaires par la suite. On peut lire tous les rebondissements sur le site du restaurant.

PHOTO LIZZIE MUNROE, FOURNIE PAR GAGE & TOLLNER Un photogénique plateau de fruits de mer au Gage & Tollner

Le local était vacant depuis 2016, après avoir abrité un TGI Fridays et un Arby’s. Pas ses années les plus glorieuses ! Heureusement, le G & T a pu retrouver sa magnificence grâce aux restaurateurs Sohui Kim, Ben Schneider et St. John Frizell. Prévue le 15 mars 2020, la réouverture a finalement eu lieu en 2021.

Dans l’équipe de salle, il y a le sommelier québécois Étienne Guérin, qui a travaillé aux côtés du chef Hugue Dufour à New York, au M Wells, pendant plusieurs années. Sur ses bons conseils, nous avons bu un superbe trousseau du domaine californien Forlorn Hope et mangé tout un festin : huîtres, escargots, crevettes, steak, salade, moelleux petits pains « Parker House », tarte au chocolat, sorbets !

Pour une expérience encore plus complète, c’est impératif de passer prendre un (ou deux) cocktail(s) au Sunken Harbor Club, en apéritif ou en digestif. Le petit bar au thème maritime vous donnera l’impression de festoyer chez les pirates !

Place des fêtes (Clinton Hill)

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Il n’y a pas plus « Place des fêtes » que cette sardine posée sur une tranche de pain grillée généreusement tartinée de beurre fumé.

Ce bar à vin bien gourmand appartient à l’équipe du réputé restaurant Oxalis, également à Brooklyn. Sa cuisine aux accents catalans et sa superbe carte des vins presque exclusivement ibérique est sur toutes les lèvres (et toutes les listes) depuis son ouverture en mars 2022. Les champignons croustillants avec « fudge » à l’ail noir sont un des plats signature, mais on y a surtout mangé parmi les meilleures pâtes au pesto de notre vie et un toast au beurre fumé surmonté de la plus jolie des sardines.

Industry City (Sunset Park)

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Industry City est une belle option de découverte à faire un jour de pluie.

On parie que peu de Québécois s’aventurent jusqu’à Sunset Park, reconnu pour son quartier chinois, ses commerces latino-américains et, depuis quelques années, l’impressionnant Industry City. Cette enfilade de bâtiments industriels est en train de se transformer en véritable cité. On y trouve de TOUT ! Une foire alimentaire japonaise (Japan Village), des terrains de pétanque intérieurs, un salon de tatouage, une multitude de restaurants, de cafés, de boutiques de petits créateurs, des activités en tout genre. Il y a même un bâtiment consacré aux alcools où logent une brasserie de saké, une distillerie, un caviste, une brasserie de bière, des bars, etc. L’été, les terrasses entre chaque édifice s’animent. Mais Industy City est aussi le plan parfait pour une journée de pluie sur Brooklyn.

Williamsburg et Greenpoint

PHOTO FOURNIE PAR LE POD BROOKLYN Si les chambres sont minuscules, les espaces communs sont vastes au POD !

PHOTO FOURNIE PAR LE POD BROOKLYN La chambre POD Queen est un peu étroite pour deux personnes (et leurs valises). 1 /2



Bons plans pour dormir

Il y a maintenant un bon nombre d’hôtels dans ce quartier qui n’en a longtemps compté qu’un seul, le toujours magnifique Wythe. Avec sa piscine sur le toit surplombée par une réplique de château d’eau dans laquelle se trouve un bar, le Williamsburg Hotel donne envie, si vous avez les moyens. Cela dit, les prix varient énormément en fonction des dates dans la plupart des hôtels. Vous pourriez par exemple payer 272 $ US la nuit dans la semaine du 25 juin pour une chambre de base au Williamsburg, mais la même chambre vous coûtera 404 $ le mardi 6 juin et 559 $ le vendredi 9 juin.

PHOTO FOURNIE PAR LE POD BROOKLYN Au POD Brooklyn, on peut se doucher sur la toilette !

Il en va de même au POD Brooklyn, que nous avions choisi parce que c’est une des options les plus abordables. Cela dit, c’est aussi la plus petite chambre d’hôtel qu’on ait connue ! Le week-end, le prix peut quand même grimper jusqu’à 334 $ US pour 110 pieds carrés et une douche/toilette. Il y a des chambres Queen POD Plus à l’hôtel, qui a quand même l’avantage d’être très central, mais pour le prix, on vous recommanderait plutôt le tout nouveau (mais très festif) Moxy.

Ouvert en mars, le Moxy est la marque « boutique » de Marriott Bonvoy. C’est aussi un endroit où la jeunesse de Williamsburg et des alentours va pour socialiser, au Jolene Sound Room. Alors si vous êtes couche-tôt ou sensible au bruit, passez votre tour.

Fulgurances Laundromat

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Patrice Demers et sa partenaire Marie-Josée Beaudoin font une résidence au Fulgurances Laundromat, dans Greenpoint, jusqu’au 24 juin.

On vous a parlé de ce restaurant du vivant quartier Greenpoint il y a quelques semaines, car les Québécois Patrice Demers et Marie-Josée Beaudoin y font une résidence jusqu’au 24 juin. Ouverte depuis mai 2021, cette maison unique change de chef tous les deux mois. Une ancienne « résidente », la chef montante Alexia Duchêne, vient d’ailleurs d’ouvrir le restaurant Margot, dans le quartier Fort Greene. Il est si nouveau que nous n’avons pas pu l’essayer !

Freehold et Devocion pour travailler

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Lumineux café de jour, le Freehold devient boîte de nuit le soir, comme le montre cet « autel » de DJ.

Contrairement à Manhattan, Brooklyn n’empêche pas les télétravailleurs de débarquer avec leurs portables. Il y a même de très grands cafés qui semblent les accueillir à bras ouverts. Les cinq adresses de la chaîne Devocion (trois se trouvent à Brooklyn, dont le petit nouveau à Dumbo) sont remplies du matin au soir de gens qui pianotent sur leurs claviers. Le café y est très bon et le croissant farci à la goyave vous renversera. L’autrice de ces lignes a également travaillé au Freehold, bel espace lumineux de jour qui se transforme en boîte de nuit le soir.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Rondes ou carrées, les pizzas de Leo sont exquises. Les salades aussi.

Pizzas et tacos

Leo servait ses premières pizzas au levain juste avant la pandémie. C’est un endroit où il fait aussi bon croquer dans une pointe le midi que prendre un repas complet de salades, pâtes, pizzas et vin naturel le soir. Et s’agissant d’excellente pizza, celle de L’industrie n’est pas nouvelle, mais dieu qu’elle est bonne ! La pointe « signature » est garnie de burrata. Les sandwiches et les biscuits aux pépites de chocolat valent également le détour.

PHOTO FOURNIE PAR LA TAQUERIA RAMIREZ Taco au porc mariné et à l’ananas (al pastor) de la Taqueria Ramirez

Nous n’avons malheureusement pas pu tester les tacos de Ramirez, pour cause d’horaire incompatible (l’endroit est fermé les lundis et mardis), mais on nous assure que c’est « muy rico » ! La taqueria s’est même taillé une place sur la liste des 100 meilleurs restaurants new-yorkais du critique Peter Wells, du New York Times.