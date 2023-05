Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Laurent Côté Les as de l’info

Daphnée Hacker-B. Collaboratrice, Les as de l’info

Les garçons peuvent-ils porter des jupes ?

Qu’est-ce que Harry Styles, Jay Du Temple et Timothée Chalamet ont en commun ? Ces hommes célèbres portent parfois des vêtements autrefois réservés aux femmes. Robes, jupes, paillettes et dentelle : la mode masculine n’a plus de limite !

À la poubelle, les règles !

Depuis très longtemps, la mode est divisée en deux : la mode pour femmes et la mode pour hommes. Mais dans les dernières années, on voit cette barrière des sexes s’effriter. En d’autres mots, les hommes expérimentent de plus en plus avec des articles de mode « traditionnellement féminins », et vice-versa.

Selon Alexis Walker, spécialiste de la mode au musée McCord Stewart, cette tendance se remarque surtout chez les jeunes. Elle note que la liberté d’expression est une valeur très importante pour eux, ce qui les pousse à s’habiller comme ils le veulent.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Angelo Cadet

Justement, c’est dans sa jeunesse que l’animateur québécois Angelo Cadet a commencé à essayer toutes sortes de styles. Maquillage, souliers léopard, vêtements colorés… « C’était une façon de m’affirmer face à ma communauté haïtienne de l’époque, plus traditionnelle », explique-t-il.

Bref, la mode d’aujourd’hui est beaucoup plus inclusive et axée sur le fait d’être bien dans sa peau. Et c’est tant mieux !

Un concept qui ne date pas d’hier

En 1985, le couturier français Jean Paul Gaultier a présenté un défilé de mode appelé Et Dieu créa l’Homme, dans lequel des hommes portaient des jupes. À l’époque, ça avait créé un vrai scandale. On n’avait jamais rien vu de la sorte !

Aujourd’hui, la société n’aurait pas la même réaction. En 2020, le chanteur pop Harry Styles est même apparu en jupe sur la couverture du célèbre magazine Vogue. Selon Alexis Walker, Harry Styles est devenu un modèle pour les hommes qui aiment expérimenter avec la mode.

Le pouvoir de la jupe

La jupe est d’ailleurs devenue un symbole très fort dans les écoles, au Québec. Beaucoup de garçons ont commencé à la porter pour montrer leur solidarité envers les filles. En effet, celles-ci sont souvent soumises à des codes vestimentaires plus stricts que les garçons. Ce qui veut dire qu’elles n’ont pas autant de liberté que les garçons dans ce qu’elles peuvent porter.

Heureusement, leurs actions ont porté leurs fruits, car certaines écoles ont accepté de changer les règles sur le code vestimentaire.

D’après un article d’Olivia Lévy, La Presse

Gardiennage : est-ce que j’ai droit au salaire minimum ?

PHOTO JOSE MANUEL GELPI, 123RF Quand on commence à faire du gardiennage, il faut tout d’abord faire ses preuves !

Le gouvernement du Québec a annoncé une augmentation du salaire minimum à 15,25 $ l’heure. Le salaire, c’est l’argent qu’une personne reçoit pour son travail. Mais si tu fais du gardiennage, as-tu droit à ce tarif ?

PHOTO FOURNIE PAR STÉPHANIE PAQUIN Stéphanie Paquin travaille comme conseillère budgétaire pour l’Association coopérative d’économie familiale – nord de Montréal.

Pour discuter de tout ça, on s’est entretenu avec Stéphanie Paquin, qui aide les gens à gérer leur argent.

C’est quoi au juste, le salaire minimum ?

C’est la somme d’argent le plus basse qu’on a le droit de payer un travailleur. Autrement dit, la loi interdit que les travailleurs soient payés moins que ça. Au Québec, il y a environ 300 000 travailleurs qui gagnent le salaire minimum.

Si on fait du gardiennage, est-ce qu’on a droit au salaire minimum ?

Non, la loi n’oblige pas le salaire minimum pour ce type de travail. Et je ne conseillerais pas aux jeunes qui commencent à faire du gardiennage de demander 15,25 $ l’heure. C’est une grosse somme ! Il faut d’abord faire ses preuves.

Ça veut dire quoi, faire ses preuves ?

Quand on est jeune, on n’a pas encore d’expérience de travail. Il faut prouver aux adultes qu’on est capable d’effectuer la tâche ou le service qu’ils nous demandent. Si par exemple ta voisine te demande de garder son bébé, elle va d’abord voir comment se passe la première fois. Si ça se passe bien, elle te contactera peut-être pour une autre soirée de gardiennage. Tranquillement, tu feras tes preuves !

Combien d’argent devrait-on demander ?

Si tu commences, je pense que tu devrais demander un prix entre 5 et 10 $ l’heure. Tu commences avec un tarif plus bas, et quand tu as fait tes preuves, tu peux l’augmenter. Aussi, il faut tenir compte du fait qu’il y a des heures où tu t’occupes des enfants, et des heures où tu es devant la télé pendant qu’ils dorment. Au lieu de demander un prix à l’heure, tu peux t’entendre avec les parents pour un prix fixe. Par exemple, 20 $ pour toute une soirée de gardiennage.

Si on sait qu’une famille a plus d’argent, est-ce qu’on peut augmenter le tarif ?

C’est important de savoir combien les familles sont capables de te payer. Si ton tarif est trop élevé, certaines familles ne pourront pas t’engager… Pourtant, ces parents méritent autant que les autres d’avoir un peu de répit ! Quand j’étais jeune, j’ai gardé chez plusieurs familles, et pour celles qui avaient peu d’argent, je demandais un tout petit tarif.

Donc, parfois, devrait-on rendre des services gratuitement ?

Je pense que oui, ça s’appelle faire du bénévolat ! Ça permet d’aider des gens et des organismes communautaires. Évidemment, il faut d’abord en discuter avec tes parents. Tu pourras inscrire que tu as fait du bénévolat dans ton curriculum vitæ (CV), c’est un document qui résume tes expériences de travail. Ensuite, ce CV t’aidera à décrocher ton premier emploi, qui sera sûrement payé au salaire minimum, ou plus, si tu es chanceux !