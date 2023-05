Les bracelets antirapprochement, qui visent à tenir des individus accusés ou reconnus coupables d’actes violents à l’écart de leurs victimes, sont désormais déployés dans quatre nouvelles régions de la province, à savoir la Côte-Nord, l’Estrie, le Centre-du-Québec et Montréal.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Ces régions s’ajoutent à celles de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Joliette et Salaberry-de-Valleyfield, qui ont obtenu le dispositif au printemps 2022, puis à celles de Lanaudière, les Laurentides, Laval et la Montérégie, où le bracelet a été implanté l’automne dernier. La Mauricie et l’Outaouais ont pour leur part été intégrées au projet au cours des dernières semaines.

Jusqu’à présent, 65 bracelets ont été imposés dans la province, a-t-il été précisé. Un juge, la Commission québécoise des libérations conditionnelles de même que la direction d’un établissement de détention sont autorisés à ordonner le port d’un tel dispositif.

Celui-ci consiste en un bracelet inamovible porté à la cheville par la personne accusée ou contrevenante et en une application mobile installée sur un téléphone cellulaire remis à sa victime ou victime alléguée. Aussitôt que le porteur du bracelet se trouve dans un certain périmètre d’où se situe la victime, un signal est transmis à une centrale de surveillance où sera déclenchée une intervention policière.

Le Québec est la première législation canadienne à s’être dotée de la technologie qui vise à protéger les victimes de violence conjugale, a rappelé dans un communiqué le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

« Le [bracelet] peut contribuer à sauver des vies et à redonner la paix d’esprit à de nombreuses femmes ; c’est pourquoi nous redoublons d’efforts depuis mai 2022 pour le mettre en place le plus rapidement possible », a indiqué l’élu.

Selon le calendrier de déploiement du bracelet antirapprochement, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean devraient être les prochaines régions à accueillir la technologie, le mois prochain.

Suivront l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Nord-du-Québec, en septembre.

Le déploiement du bracelet à l’échelle provinciale s’accompagne d’une facture estimée à 41 millions.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.