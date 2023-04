L’ancien propriétaire du Mega Fitness Gym de Québec Dan Marino est décédé en 2022 d’un infarctus aigu du myocarde (crise cardiaque), soit une mort naturelle, conclut la coroner Me Monique Tremblay dans un rapport rendu public mercredi.

L’homme âgé de 57 ans au moment de sa mort souffrait de plusieurs problèmes de santé, dont des complications liées à la maladie de Crohn, de colite ulcéreuse et de troubles anxieux, peut-on lire dans le rapport de la coroner. Il avait été hospitalisé en 2016, 2017 et 2019.

Le 3 février 2022, M. Marino avait été retrouvé sans vie chez sa mère, à Boischatel, près de Québec. Des manœuvres de réanimation cardiaque avaient été tentées, sans succès. Son décès avait été déclaré sur place.

Une enquête du coroner avait été lancée pour faire la lumière sur ce décès dont les causes restaient floues. Rappelons que Dan Marino était connu du grand public depuis le printemps 2021. Propriétaire du Mega Fitness Gym, il s’opposait aux mesures sanitaires liées à la COVID-19. Son gym avait été au cœur d’une importante éclosion qui avait mené à plus de 500 cas positifs, selon la Santé publique.

Crise cardiaque

Une autopsie pratiquée au lendemain de la mort de M. Marino à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a permis d’établir que la cause du décès était une crise cardiaque. Selon le rapport de la coroner, l’autopsie a permis de constater une « maladie athérosclérotique compatible avec une [crise cardiaque], une thrombose coronarienne aiguë occlusive dans l’artère circonflexe et une athérosclérose coronarienne sévère. »

« Aucune autre lésion traumatique ou suspecte n’a été observée », précise Me Tremblay.

De retour du Mexique

Dan Marino séjournait au Mexique depuis novembre 2021, mais était revenu au Québec en raison d’enjeux de santé, précise le rapport. Il se plaignait d’une fatigue extrême et de maux de ventre. Il avait consulté le 31 janvier 2022 en lien avec ses problèmes de santé.

« L’ensemble des évidences recueillies au cours de mon investigation indique que M. Marino est décédé des suites d’une maladie cardiaque et qu’il s’agit d’un décès naturel », conclut la coroner.