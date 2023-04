Le modèle du véhicule impliqué dans l'accident mortel survenu à la Ferme Claveau et Fils.

Le poids du chargement et l'équipement mis en cause

Si la machinerie conduite par l’ouvrier d’une ferme laitière a basculé dans la fosse à fumier de l’établissement, c’est à cause du poids du chargement et de l’utilisation d’une rampe d’accès inclinée, conclut un rapport d’enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) publié mercredi.

L’accident est survenu le 8 août dernier vers 16 h 30, à la Ferme Hector Claveau et Fils, une ferme laitière située à Les Hauteurs, à une quarantaine de kilomètres de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent.

L’ouvrier agricole employé de la ferme, dont l’identité est gardée confidentielle par la CNESST, transportait du fumier d’une étable à la fosse située non loin, avec un véhicule (une chargeuse) équipé d’un godet. Ne le voyant pas revenir, l’homme qui travaillait avec lui s’est approché de la fosse et a constaté « que des bulles se form[aient] à la surface du fumier », relate le rapport de la CNESST.

Le 911 a été appelé à 16 h 41, et le décès a été constaté le lendemain en début de matinée, lorsque la chargeuse, « avec à son bord le travailleur », a été sortie de la fosse.

Deux causes, reliées à l’équipement et au trajet emprunté, expliquent cet accident, estime la CNESST.

La chargeuse était équipée d’un godet « de marque inconnue », plus grand que le godet standard prévu par le constructeur du véhicule, et transportait alors quelque 550 kg de fumier. Ce poids a entraîné « le basculement de la chargeuse lorsque le travailleur [a manœuvré] pour décharger le fumier », a établi la CNESST à partir de calculs théoriques.

Par ailleurs, le fumier était habituellement versé dans la fosse depuis le sol, entre deux des rampes d’accès inclinées qui, elles, étaient plutôt utilisées lors du pompage de la fosse. « Pour une raison qui reste inconnue, le travailleur emprunte la rampe d’accès numéro 1. Une fois à son sommet, [il] tente de déverser son chargement par-dessus les barrières, son godet étant alors au-dessus du vide. À cet emplacement, les barrières en place n’offrent pas une résistance suffisante pour empêcher la chute de la chargeuse dans la fosse », résume le rapport d’enquête.

L’employeur possède deux autres fermes, bovine et porcine. Le fumier de la ferme laitière est habituellement déplacé avec une fourche avec grappins, et non avec le godet, un accessoire qui se trouve normalement à la ferme bovine, indique le rapport. Ce godet, qui « était exceptionnellement présent à la ferme laitière le jour de l’accident », a été installé sur le véhicule juste avant d’effectuer la tâche.

La CNESST a interdit à l’employeur d’utiliser le godet en cause, et d’emprunter les rampes pour décharger du fumier.

L’investigation du coroner est toujours en cours.