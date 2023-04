Le C. A. de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau démissionne

(Ottawa) Plongé dans la tourmente en raison d’allégations entourant le don fait par un homme d’affaires chinois lié à Pékin, le conseil d’administration de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau et sa présidente-directrice générale Pascale Fournier démissionnent en bloc.

« Au cours des dernières semaines, le climat politique entourant un don reçu par la Fondation en 2016 a mis beaucoup de pression sur la direction et le conseil d’administration bénévole de la Fondation, ainsi que sur notre personnel et notre communauté », lit-on dans un communiqué publié mardi sur le site de l’organisation.

« Les circonstances créées par la politisation de la Fondation ont rendu impossible le maintien du statu quo, et le conseil d’administration bénévole a démissionné, de même que la présidente-directrice générale », y ajoute-t-on.

En attendant le renouvellement du conseil d’administration, trois administrateurs ont accepté de rester sur une base intérimaire afin que la Fondation puisse continuer à remplir ses obligations, a-t-il été précisé dans la même déclaration.

L’organisme a été plongé dans la controverse en février dernier, après que le Globe and Mail a fait état d’un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) sur l’ingérence chinoise en lien avec une contribution versée à la Fondation en 2016.

L’existence de ce don était connue, mais pas le contexte dans lequel il s’inscrivait.

Car selon une source anonyme citée par le quotidien anglophone, le milliardaire Zhang Bin aurait reçu l’ordre de Pékin de faire un don d’une valeur de 1 million de dollars à la Fondation Trudeau. On lui aurait promis qu’il serait remboursé par le gouvernement chinois.

Un an plus tard, Zhang Bin et un deuxième riche homme d’affaires chinois offraient 1 million de dollars pour honorer la mémoire de l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, y compris un chèque de 200 000 $ à la Fondation.

En raison de la controverse suscitée par cette histoire, le don a été remboursé peu après. « À la lumière de ces allégations récentes, la Fondation a procédé au remboursement du montant intégral du don reçu directement au donateur », a déclaré Pascale Fournier le 1er mars dernier.