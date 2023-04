(Montréal) Des alertes de pluie verglaçante ont été émises mardi matin par Environnement Canada pour plusieurs régions du sud-ouest du Québec, mais celles de Montréal, des Laurentides jusqu’à Mont-Laurier, de Lanaudière et d’une partie de la Montérégie devraient être les plus affectées.

La Presse Canadienne

Il tombera de 10 à 20 millimètres de verglas sur ces régions à partir de mercredi matin et tout au long de la journée. Les surfaces deviendront glacées et glissantes, et l’agence fédérale ajoute que des branches d’arbre et des câbles électriques pourraient se briser sous le poids du verglas.

Dans les régions de l’Outaouais, de l’Estrie et du Centre-du-Québec, de 5 à 10 millimètres de verglas devraient s’accumuler. En Mauricie, à Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches, de la pluie verglaçante est aussi prévue, mais les quantités n’étaient pas encore déterminées mardi matin.

Dans la plupart des régions, des vents du nord-est de 40 kilomètres à l’heure avec rafales à 60 kilomètres à l’heure accompagneront la pluie verglaçante.

Environnement Canada annonce une hausse significative des températures pour jeudi.