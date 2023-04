Après un dimanche radieux, les Québécois peuvent s’attendre à une semaine de montagnes russes du côté météo, avec de la pluie, du verglas, du vent et – on l’espère – un peu de soleil.

« Le vrai printemps ne s’installera pas cette semaine sur nos régions », prévient d’emblée Julien Chartrand, météorologue chez Environnement Canada.

Dès lundi, un système dépressionnaire en provenance des Grands Lacs devrait porter des précipitations sous forme de pluie à Montréal et au sud du Québec, et de neige sur la Rive-Nord du fleuve Saint-Laurent. Entre deux et quatre centimètres de neige sont prévus pour le centre et le nord du Québec. Les températures, elles, devraient rester dans les normales saisonnières, soit un maximum de 7 degrés Celsius dans la journée à Montréal, et de 4 degrés Celsius à Québec.

Le soleil devrait repointer mardi, et M. Chartrand encourage la population à bien en profiter.

En effet, dès mercredi, le Québec replonge dans une autre dépression qui, cette fois, pourrait occasionner du verglas dans plusieurs régions.

Environnement Canada a émis un bulletin spécial s’adressant à aux régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent, de l’Outaouais à Québec. « Un front chaud associé à une dépression en provenance du sud-ouest des États-Unis s’approchera des Grands Lacs mercredi, détaille l’instance fédérale sur son site internet. Le long du front, une zone de pluie verglaçante pourrait en laisser d’importantes quantités sur l’ouest de la province ainsi que sur les secteurs au nord de la vallée du Saint-Laurent. Cette bande pourrait s’étendre vers les régions du centre et de l’est mercredi soir et jeudi. »

Jusqu’à dix millimètres de pluie verglaçante pourraient ainsi s’abattre à Québec, indique M. Chartrand. Si Montréal semble pour l’instant pouvoir éviter le verglas, une vingtaine de millimètres de pluie sont attendus dans la métropole mercredi.

Des averses mêlées à une température plus élevée et à un vent important sont aussi prévues pour jeudi.

Le retour du soleil vendredi

Vendredi devrait sonner le retour du beau temps, avec des températures somme toute fraîches, « comme aujourd’hui [dimanche] », souligne M. Chartrand. Pour l’instant, aucune autre dépression ne semble pointer à l’horizon pour le congé pascal, du 7 au 10 avril.

Le soleil printanier fera-t-il bientôt son apparition pour rester ? Impossible à prédire, pour le moment, selon M. Chartrand.

Le pépin : « les systèmes météorologiques suivent une trajectoire qui passe sur le Québec actuellement et ils nous amènent des précipitations et des nuages par le fait même », explique le météorologue.

Parfois, au printemps, c’est le nord du pays qui se trouve au centre de cette « trajectoire de dépressions », ajoute-t-il. Dans ces moments-là, le sud de la province se retrouve avec des températures sèches et douces, ce qui n’est pas le cas cette année.