Les recherches se poursuivent dans la communauté mohawk d’Akwesasne pour retrouver Carey Oakes, cet homme de 30 ans porté disparu depuis mercredi soir. La semaine dernière, les corps de huit migrants, dont deux jeunes enfants, ont été retrouvés sans vie dans le fleuve Saint-Laurent, près de l’embarcation renversée de M. Oakes.

Les identités de trois nouveaux migrants ont été rendues publiques par CBC dimanche. Il s’agit de Pravinbhai Veljibhai Chaudhari, un homme de 50 ans, Vidhiben Pravinkumar Chaudhari, une femme de 24 ans, et Mitkumar Pravinbhai Chaudhari, un homme de 20 ans. Les trois font partie d’une même famille indienne, a confirmé la chaîne nationale auprès de sources policières en Inde.

La veille, l’identité de l’autre famille d’origine roumaine avait été rendue publique par les autorités. Il s’agit de Florin Iordache et de Cristina Zenaida Iordache, tous deux âgés de 28 ans et originaires de Roumanie, et de leurs deux enfants de 2 ans et 1 an, en possession de passeports canadiens.

Les deux familles étaient parties de l’Ontario et tentaient de se rendre de manière irrégulière aux États-Unis, selon l’hypothèse de la police locale.

​​Les autorités affirment que la géographie unique du territoire en fait un endroit apprécié des passeurs. La communauté mohawk d’Akwesasne chevauche le Québec, l’Ontario et les États-Unis. Le secteur où les migrants ont été retrouvés, du côté québécois, se trouve à environ 130 kilomètres de Montréal.

La police locale a fait 48 interceptions distinctes impliquant 80 personnes qui voulaient entrer illégalement aux États-Unis depuis janvier dans cette région.

Disparu depuis mercredi

Les recherches se sont poursuivies toute la journée dimanche pour tenter de localiser Casey Oakes, cet homme de la communauté, âgé de 30 ans, qui manque à l’appel depuis mercredi soir. Il est estimé que les autorités doivent patrouiller pour leurs recherches dans un territoire de huit kilomètres. Plusieurs services de police, dont la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec et la police ontarienne, portent assistance à celle de la communauté d’Akwesasne.

Pendant ses fouilles, la police d’Akwesasne a localisé un homme qui se trouvait dans une cabane de l’île Saint-Régis et a discuté avec lui, a indiqué la police locale par communiqué dimanche. Cet homme ne serait toutefois pas lié à l’enquête, a-t-on précisé.

Casey Oakes a été vu pour la dernière fois à 21 h 30 mercredi dernier en train de mettre à l’eau une embarcation bleu pâle, à la pointe est de l’île de Cornwall. Il portait un pantalon de neige noir, un chandail noir, une tuque noire et un couvre-visage noir.

Son embarcation a ensuite été trouvée renversée près des corps des huit migrants, dont les deux bambins. Des vêtements identifiés comme appartenant à M. Oakes ont aussi été retrouvés, a affirmé la police d’Akwesasne par communiqué dimanche. L’embarcation a été retirée à des fins d’enquête.

Dans les derniers jours, le Service de police mohawk d’Akwesasne rapportait n’avoir établi aucun lien entre la mort des huit migrants et la disparition de M. Oakes. Aucune précision du genre ne se trouvait dans le communiqué de presse de dimanche.

Les recherches se sont poursuivies jusqu’au coucher du soleil et devraient reprendre lundi.