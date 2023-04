« On a la conviction qu’un projet de loi aussi important aurait dû être travaillé et négocié avec les soignants. On ne peut pas faire une réforme aussi importante et dire que la consultation va se [résumer] à une commission parlementaire », a déclaré le président de la FMSQ, le D r Vincent Oliva.

(Québec, Montréal) Le ministre Christian Dubé a dévoilé que plus de 830 000 Québécois sont en attente de voir un médecin spécialiste au même moment où la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a émis des réserves sur sa vaste réforme, qui les obligera à en faire plus. M. Dubé déplore par ailleurs le manque de collaboration de la FIQ.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a ajouté mardi un nouvel indicateur à son tableau de bord : le nombre de Québécois en attente d’un examen en médecine spécialisée. À ce jour, 831 470 personnes sont sur les listes du Centre de répartition des demandes de services (CRDS) pour obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste sous la recommandation d’un omnipraticien.

Cette publication survient alors que le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, faisait une première apparition publique depuis le dépôt mercredi dernier du projet de loi 15 visant à rendre le système de la santé et des services sociaux plus efficace. La réforme Dubé ratisse large et prévoit d’obliger les médecins spécialistes à réaliser des « activités médicales particulières » comme le font les omnipraticiens.

Ces activités incluent notamment de participer à des gardes à l’hôpital, offrir des heures de travail dans des quarts défavorables et être disponible aux urgences.

« On n’est pas contre les activités médicales particulières », a déclaré le Dr Oliva. « Si le ministère nous avait dit : “on veut inclure ça dans le projet de loi”, le lendemain on serait allé à Québec, on se serait assis et on aurait négocié ça. Le problème, c’est qu’on n’a pas été consulté. »

« Je pense qu’on les a consultés », a rétorqué le ministre de la Santé, mardi. Christian Dubé a néanmoins salué le changement de ton de la FMSQ qui la semaine dernière dénonçait « l’attitude de confrontation du MSSS » alors que l’annonce du ministre n’était pas encore terminée. Le syndicat de médecins a déclaré mardi « regarder avec ouverture » le projet de loi et « prendre le temps de bien l’analyser ».

Des sommets pour l’attente

Par ailleurs, le Dr Oliva a admis que certains médecins « pourraient en faire plus », mais que « c’est la minorité. » « Je ne crois pas à ça des spécialités qui font moins leur part. […] Les médecins travaillent largement très fort. » La semaine dernière, le ministre Dubé affirmait ne pas vouloir « chercher des coupables », mais ajoutait qu’il s’attend à un coup de barre dans certaines spécialités.

Les données publiées mardi permettent d’avoir une idée plus claire des spécialités et des régions où le rattrapage est plus important. C’est en dermatologie que la liste est la plus longue, avec 104 592 patients en attente, dont 62 424 sont hors délais. Viennent ensuite des spécialités comme l’immunologie (72 289), la gynécologie (69 537) et l’ORL (69 221).

Christian Dubé se défend de mettre de la pression sur les médecins spécialistes en publiant ces données, rappelant qu’il s’était engagé à les rendre publiques. « Je vous dirais que les spécialistes, ils travaillent très fort, ils ont assez de pression. Ce qu’on veut, c’est dire, souvent comme on le fait, c’est avez-vous besoin d’aide dans cette spécialité-là, dans cette région-là », illustre le ministre.

Le ministre ne nie pas que son projet de loi aurait pu être différent s’il était arrivé à une entente avec la FMSQ plus vite, mais « un moment donné, il faut tracer la ligne », a-t-il dit.

Le Dr Vincent Oliva a noté plusieurs « bonnes idées » dans le texte législatif, comme « faire plus de place aux décisions interdisciplinaires. » Il a toutefois des inquiétudes et des réserves : « On évacue les médecins de la prise de décision, alors que c’est fondamental qu’on y soit », a-t-il déploré.

Québec cible la FIQ

L’opposition a critiqué mardi les propos du premier ministre envers la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard. Lundi, François Legault a partagé la chronique de Patrick Lagacé intitulée « Chialer pour chialer » en reprenant une phrase de son texte.

« Il faut parler de Julie Bouchard, présidente de la FIQ, le grand syndicat des infirmières », a écrit M. Legault sur son compte Twitter.

Le Parti québécois a affirmé que cette sortie « n’est pas digne » et a demandé à M. Legault de rectifier le tir. Les libéraux ont rappelé que le premier ministre doit « être rassembleur » tandis que Québec solidaire a soutenu que le gazouillis est « révélateur de l’attitude de François Legault [qui est] en mode confrontation ».

« Je suis tout à fait d’accord avec mon premier ministre sur une chose : c’est beaucoup plus difficile avec la FIQ qu’avec les autres syndicats », a affirmé le ministre Dubé. « On a vu beaucoup de syndicats qui nous ont dit : “nous on veut collaborer” et ça, je ne l’ai pas encore entendu de la FIQ », a-t-il déploré.

Fiasco à la SAAQ : Des craintes pour Santé Québec Les syndicats de la fonction publique ont émis des craintes mardi devant la centralisation annoncée des systèmes informatiques vers Santé Québec, qui deviendra le seul employeur du réseau de la santé – qui en compte actuellement 34. « Quand j’ai entendu ça […] mon anxiété a grimpé en flèche », a affirmé le président du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Guillaume Bouvrette. « L’objectif est louable, mais la question que je me pose, c’est comment on va y arriver », a-t-il ajouté déplorant le « cercle vicieux » du recours à l’expertise externe pour des projets gouvernementaux. Plus de 1000 postes sont à pourvoir à travers différents ministères et organismes uniquement pour maintenir et entretenir le parc informatique, a déploré le syndicat, qui demande à Québec de s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre en bonifiant « significativement » ses offres salariales.