Dernière heure

La visite-éclair du président Biden commence

(Ottawa) Le président américain Joe Biden est arrivé au Canada jeudi en début de soirée, sa première visite officielle au pays depuis son élection en 2020. Il a été accueilli par la gouverneure générale, Mary Simon, avec qui il doit s’entretenir, et par la vice-première ministre Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, à l’aéroport Macdonald-Cartier où l’avion présidentiel, Air Force One, a atterri.