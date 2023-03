Plaidant pour des « espaces numériques sûrs pour toutes les femmes », la gouverneure générale du Canada, Mary Simon a souligné que ces dernières sont visées par des campagnes de désinformation et particulièrement ciblées par des attaques en ligne.

(Ottawa) Mary Simon, la gouverneure générale du Canada, représentante officielle du roi Charles III et première femme autochtone à occuper ce poste, a dénoncé mercredi à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la haine en ligne à leur égard.

Nommée à ce poste en juillet 2021, cette Inuite du Nunavik (nord du Québec), reçoit elle-même chaque jour de nombreux commentaires et insultes, critiquant son apparence physique ou ses origines, a-t-elle déclaré.

Pour appuyer son cri d’alarme, Mary Simon, 75 ans, a publié un extrait des messages qu’elle reçoit, en les compilant dans une vidéo sur Instagram : « morceau de viande sans intérêt », « regardez ce visage, une vraie gloutonne ! », ou « tellement loin de sa réserve, et elle en profite ! », peut-on ainsi lire.

Citant en particulier les femmes occupant des postes de haut niveau, les femmes célèbres, les femmes et les filles autochtones, celles issues de minorités ethniques et les personnes LGBT+, la gouverneure générale a affirmé que celles-ci recevaient « chaque jour des menaces sur l’internet et sur les médias sociaux, ainsi que dans leur vie quotidienne ».

Plaidant pour des « espaces numériques sûrs pour toutes les femmes », Mme Simon a souligné que ces dernières sont visées par des campagnes de désinformation et particulièrement ciblées par des attaques en ligne.

L’ancienne militante pour les droits des autochtones s’est aussi dit en désaccord avec ceux qui affirment que les « femmes devraient simplement apprendre à se faire une carapace » et ceux qui estiment que « les insultes en ligne font partie du métier d’une personnalité publique ».

« De pareilles insultes, proférées de vive voix, seraient condamnées », a-t-elle pointé.

Il s’agit de la deuxième prise de position de la gouverneure générale sur ce sujet en quelques semaines.

Mi-février, Mary Simon avait annoncé sa décision de fermer les espaces de commentaires sur ses réseaux sociaux après avoir constaté « une hausse des propos injurieux, misogynes et racistes » et « une augmentation importante des menaces violentes ».