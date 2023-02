« Lorsque les agents de la patrouille frontalière sont intervenus et ont rencontré les hommes, Leos Cervantes s’est effondré, tandis que les deux autres ont couru vers le Canada. Les agents ont signalé qu’ils avaient immédiatement fourni les premiers soins, y compris la réanimation cardiorespiratoire, à Leos Cervantes », a indiqué l’agent Danielsen.

PHOTO WILSON RING, ASSOCIATED PRESS

La police de l’État du Vermont a ouvert une enquête sur un homme qui s’est effondré et qui est plus tard décédé après avoir franchi à pied la frontière entre le Québec et les États-Unis, la semaine dernière.

La Presse Canadienne

Les agents de la patrouille frontalière américaine ont vu Jose Leos Cervantes, âgé de 45 ans, et deux autres personnes franchir la frontière à Holland, au Vermont, vers 22 h 30 le 19 février, a indiqué le détective Jason Danielsen dans un communiqué.

Holland est située au sud-est de Stanstead, dans les Cantons-de-l’Est.

« Lorsque les agents de la patrouille frontalière sont intervenus et ont rencontré les hommes, Leos Cervantes s’est effondré, tandis que les deux autres ont couru vers le Canada. Les agents ont signalé qu’ils avaient immédiatement fourni les premiers soins, y compris la réanimation cardiorespiratoire, à Leos Cervantes », a indiqué l’agent Danielsen.

M. Leos Cervantes, originaire d’Aguascalientes, au Mexique, a alors été transporté à l’hôpital, où son décès a été plus tard constaté.

La police a précisé que sa mort n’était pas considérée comme suspecte et qu’une autopsie n’avait montré aucun signe de traumatisme.

Dans des documents judiciaires, l’agent de la patrouille frontalière Brian Wilda a raconté que M. Leos Cervantes « s’agrippait à un arbre et semblait en détresse » au moment où les agents l’ont trouvé.

Une Équatorienne de 31 ans qui a vécu au Connecticut a été accusée la semaine dernière d’avoir tenté de transporter illégalement trois personnes aux États-Unis après la mort de M. Leos Cervantes. Maria Constante-Zamora devait comparaître devant un tribunal de district du Vermont plus tôt cette semaine.

L’un des hommes soupçonnés par les procureurs d’avoir voyagé avec M. Leos Cervantes, Oscar Soto-Acosta, a ensuite été retracé par des agents de la patrouille frontalière. Il est actuellement détenu en tant que témoin important dans le cadre des poursuites contre Mme Constante-Zamora.

C’est la deuxième fois cet hiver qu’une personne meurt en traversant la frontière américaine en provenance du Québec. Fritznel Richard, âgé de 44 ans, a été retrouvé mort de froid au début du mois de janvier dans un secteur boisé près de Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie. La police a déclaré qu’il tentait d’entrer de façon irrégulière aux États-Unis.

Richardson Charles Alida, un ami de M. Richard, a déclaré fin janvier que le demandeur d’asile haïtien n’avait pas pu obtenir de permis de travail au Canada et il croyait pouvoir obtenir un statut légal aux États-Unis, mais aussi retrouver sa femme en Floride.

Le Service américain des douanes et de la protection des frontières a déclaré plus tôt ce mois-ci que des agents avaient « rencontré » ou appréhendé en janvier 367 personnes qui tentaient de traverser illégalement la frontière au sud du Québec et au sud-est de l’Ontario.

L’agence américaine a déclaré que le nombre de rencontres et d’arrestations en janvier 2023 était plus élevé que les 12 mois de janvier précédents mis ensemble.