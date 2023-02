Le président américain Joe Biden effectue une visite surprise dans la capitale ukrainienne, Kyiv, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion de la Russie en Ukraine. Voici les événements à ne pas manquer cette semaine.

Le 24 février 2022, le président de la Russie Vladimir Poutine déclarait la guerre à son voisin l'Ukraine. À quelques jours du premier anniversaire, l'Ukraine fait face à une intensification des combats dans l'est. De plus, Vladimir Poutine doit lui prononcer un discours important mardi à Moscou, qui devrait être largement consacré à la guerre en Ukraine.

Plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires feront le point sur l'attractivité économique de Montréal. La rencontre réunira entre autres le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, le ministre caquiste de l'Économie Pierre Fitzgibbon et la mairesse de Montréal, Valérie Plante. À suivre le 20 février.

Dîner-conférence avec Geneviève Guilbault

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La ministre des Transports et vice-première ministre Geneviève Guilbault

La ministre des Transports et vice-première ministre Geneviève Guilbault donne une conférence devant la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM). Elle parlera entre autres du REM de l'Est. Notre journaliste Henri Ouelette-Vézina et notre photographe Hugo-Sébastien Aubert seront sur place, à 11 h 30, le 20 février.