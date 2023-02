Drame de Laval

« Nous perdons la compagnie d’un véritable rayon de soleil »

Maëva David, 5 ans, était « débordante d’énergie » et « capable de tout », mais sa vie s’est arrêtée, mercredi dernier, lorsqu’un chauffeur d’autobus a embouti le local de la garderie où elle jouait avec ses camarades. « Avec ton départ trop rapide et qui ne devait pas arriver, nous, ainsi que ta grande sœur et ton grand frère, perdons la compagnie d’un véritable rayon de soleil qui dévorait la vie », racontent ses parents, qui s’expriment publiquement pour la première fois depuis le drame.