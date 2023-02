Vague de froid extrême

Prudence sur les routes, rappelle Québec

(Montréal) Le froid polaire qui traverse la province rend les routes plus glissantes et le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle à la prudence. Des opérations avec la Sûreté du Québec pour ralentir la circulation sont d’ailleurs prévues dans les prochains jours.