On a commencé à voir le même phénomène où on se disait : “Ah, on devrait utiliser des camions pour bloquer des routes, camper dans des capitales, près des sites de pouvoir.” C’est quand même intéressant de voir comment le "convoi de la liberté", pour le meilleur et pour le pire, est devenu un emblème pour d’autres mouvements semblables ailleurs.