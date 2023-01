La Presse publie son bilan annuel, qui fait le point sur ses finances et qui revient sur ses grands projets de l’année.

La Presse a pour mission d’offrir une information de qualité accessible à tous. Et si nous réussissons chaque jour à vous informer sur les sujets qui vous touchent, de manière factuelle et rigoureuse, c’est entre autres grâce à l’ensemble des acteurs qui nous soutiennent. Ainsi, nos annonceurs ont contribué à une hausse de 9 % de nos revenus publicitaires, et 48 000 de nos plus fidèles lecteurs ont versé un don à notre média d’information pour un total de près de 7 millions de dollars amassés en 2022. Alors que 2023 s’amorce, nous souhaitons vous faire part de notre bilan de la dernière année ainsi que de quelques-unes de nos réalisations.

En 2022, nos journalistes ont été vos yeux sur le terrain pour couvrir des sujets partout au pays et à travers le monde. Ils ont fait un travail de longue haleine pour vous présenter plusieurs dossiers d’impact comme notre récit numérique percutant sur les surdoses, ou notre édition spéciale sur les vrais influenceurs. La Presse vous a accompagnés dans vos défis au quotidien. Ainsi, notre équipe élargie de journalistes qui se consacrent au pouvoir d’achat vous a livré une couverture complète de l’actualité économique, des finances personnelles et du panier d’épicerie. L’objectif : vous aider à mieux comprendre l’impact du contexte actuel d’inflation dans vos vies et à faire des choix judicieux, grâce à des analyses, des reportages, des dossiers et des guides qui vous interpellent.

En 2022, de nouvelles infolettres ont été mises en place, dont L’argent et le bonheur et L’angle positif. Une nouvelle fonctionnalité a également été lancée à l’automne sur notre application mobile pour vous permettre de trouver rapidement et facilement les contenus essentiels de la journée et de la semaine. En ayant toujours à l’esprit le fait de permettre à tous d’avoir accès gratuitement à de l’information de qualité, nous développons de nouvelles initiatives pour la diffusion de notre contenu afin de rejoindre le plus grand nombre de lecteurs et de nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation de l’information.

Par ses contenus d’opinion, La Presse vous permet d’alimenter votre réflexion sur notre monde. Cette année, afin de refléter les grands courants de pensée qui occupent la place publique, nous avons ajouté encore plus de diversité d’opinions dans nos écrans. De nouvelles plumes se sont ainsi jointes à notre équipe, dont Régis Labeaume, Maxime Pedneaud-Jobin et Mariana Mazza. Plusieurs lettres d’opinion de nos lecteurs ont régulièrement été publiées pour valoriser les débats d’idées.

Nos résultats financiers

Indépendante, sans actionnaires commerciaux, La Presse évolue dans une structure à but non lucratif. Ses profits sont entièrement réinvestis dans la mission et l’organisme. La Presse est une entreprise qui s’est complètement transformée au cours des 10 dernières années. Nous avons mis en place un modèle basé sur la diversification de nos revenus, qui a pour objectif d’assurer notre stabilité et notre développement dans une industrie en constante évolution. Nos revenus sont composés en grande partie de la publicité et des dons d’individus, fondations et entreprises. La Presse bénéficie par ailleurs de programmes gouvernementaux accessibles à l’ensemble des acteurs de l’industrie, dont des crédits d’impôt sur la masse salariale rédactionnelle.

Notre transformation nous a amenés à faire des choix stratégiques qui permettent aujourd’hui à La Presse d’obtenir un bilan positif pour la troisième année consécutive, signe que notre modèle d’affaires fonctionne. Alors que nous venons tout juste de terminer l’année financière, nous prévoyons enregistrer un bénéfice net de 11 millions de dollars*. Par ailleurs, en 2022, nous avons mis en place un fonds de réserve avec un investissement de départ de 25 millions de dollars, auquel nous comptons ajouter cette année près de 12 millions de dollars supplémentaires provenant de notre encaisse.

La Presse tient à remercier ses lecteurs, annonceurs, donateurs et employés, qui ont participé à son succès. Si La Presse est une entreprise rentable capable de réinvestir dans sa mission, c’est grâce à une saine gestion des dépenses, liée à des efforts considérables de nos équipes et à des décisions responsables. C’est également grâce à une compétitivité accrue sur le marché publicitaire alors que nous continuons d’innover pour répondre aux besoins des annonceurs. Et finalement, c’est aussi grâce au soutien essentiel de nos donateurs, qui contribuent à donner cet accès gratuit à 4 millions de lecteurs que rejoignent nos plateformes chaque mois, soit autour de 60 % de la population adulte du Québec.

Les dons

Depuis le lancement de notre programme philanthropique en 2019, 77 000 personnes ont fait un don à La Presse pour un total de près de 21 millions de dollars recueillis. Et en 2022, nous avons bénéficié de la générosité de 48 000 donateurs, pour un total de 6,9 millions de dollars. Toute l’équipe de La Presse tient à remercier l’ensemble de ses donateurs qui, par leur générosité, permettent à tous d’avoir accès à des reportages fouillés. Merci, chers donateurs, de continuer de nous soutenir. Nous n’y serions pas arrivés sans vous.

Revenus publicitaires

Les bons résultats financiers que nous vous communiquons aujourd’hui sont également dus à une augmentation des revenus publicitaires, qui demeurent notre principale source de financement. Alors que le marché publicitaire des médias au pays était en baisse après les trois premiers trimestres de 2022, nous avons enregistré une hausse de 9 % pour l’année.

Ces résultats exceptionnels démontrent le leadership de La Presse pour offrir à ses annonceurs des produits qui répondent à leurs besoins et demeurer un chef de file dans le marché numérique au Canada. Nous sommes reconnaissants de la confiance témoignée par nos partenaires d’affaires à l’égard de notre marque et de la rigueur de notre média d’information, et les remercions d’avoir fait le choix d’investir dans les médias d’ici.

La clé de la prudence

Les surplus de 2022 seront principalement réinvestis dans notre fonds de réserve, que nous avons mis en place afin d’assurer la pérennité de notre institution. L’historique dans le milieu des médias nous permet d’anticiper que les effets d’une récession pourraient entraîner une chute de 15 à 25 % de nos revenus publicitaires sur une période de trois à quatre ans, selon l’ampleur de la crise. Notre objectif est donc d’accumuler une somme suffisante dans ce fonds, dépassant largement le solde actuel, pour permettre la poursuite de nos activités sans être mis à risque par les fluctuations économiques ou des changements technologiques d’envergure qui sont de plus en plus complexes et coûteux à réaliser.

Cette stratégie est semblable à celle d’autres médias dans le monde, comme le Guardian, qui possède aujourd’hui un fonds considérable de près de 1 milliard de livres sterling (1,7 milliard de dollars canadiens), qui lui permet de réinvestir dans son contenu, de décupler son impact dans la société et d’assurer son avenir.

Rappelons que La Presse vole aujourd’hui de ses propres ailes, dans une industrie en profonde mutation et dans un environnement compétitif dominé par les géants du web ainsi que de grands acteurs intégrés tels Rogers, Bell et Québecor. Elle doit donc, en tant qu’entreprise responsable, sans actionnaires commerciaux et sans les moyens de ces grands concurrents, faire croître son fonds de réserve.

Comme nous l’avons fait au cours des dernières années, nous continuons à faire preuve d’une gouvernance rigoureuse avec, par exemple, une rémunération basée sur les médianes comparables du marché au Canada pour des postes similaires, s’appliquant à tous nos employés, y compris les cadres, et les membres de la haute direction. Nous nous assurons également de réinvestir chaque année une partie des dons dans notre mission d’information tout en maintenant une gestion étroite de nos coûts opérationnels.

Le point sur le projet de loi C-18

En terminant, il est important de faire le point sur le projet de loi fédérale sur les nouvelles en ligne (C-18), inspiré de la législation australienne. Il vise à établir un cadre réglementant les géants numériques qui bénéficient d’un contenu pour lequel ils ne paient pas. L’objectif est de renforcer l’équilibre des relations économiques entre les entreprises de nouvelles et les plateformes en ligne, en raffermissant notre position de négociation par rapport à ces grands intermédiaires de nouvelles numériques qui dominent le marché.

Le projet de loi C-18 n’a pas encore été adopté par le Sénat. De plus, les négociations qui suivront seront certainement longues et difficiles. Bien que nous soyons réalistes quant aux sommes que nous serons en mesure d’obtenir avec cette éventuelle entente commerciale et la modeste part qu’ils prendront dans nos revenus globaux, il est important d’ajouter ces nouveaux revenus à ceux qui sont existants. Nous les attendons depuis trop longtemps déjà, nous, ainsi que tous les médias d’information au pays.

Une nouvelle année

Nous amorçons 2023 avec la même volonté de nous dépasser et de vous livrer gratuitement une information de qualité. Nous souhaitons poursuivre le développement de notre offre de contenu et de nos produits, en plus de réfléchir aux prochaines étapes clés pour le succès de notre organisation. Pour ce faire et pour affronter les défis qui nous attendent, nous comptons sur votre engagement, comme lecteurs, donateurs et annonceurs. Vous êtes des piliers essentiels à la pérennité de notre institution. La poursuite de votre soutien est primordiale pour que nous puissions continuer de faire partie de votre quotidien, de vous informer, de nourrir vos réflexions.

*Excluant les réévaluations actuarielles sans impact sur la trésorerie