Considéré comme le suspect le plus recherché au Québec, Blake Charbonneau, en cavale depuis plus d’un an, a été arrêté au Mexique et ramené au Canada, a annoncé samedi matin L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP). Il est accusé de proxénétisme et de crimes sexuels graves.

Le Lavallois de 35 ans était activement recherché depuis plus d’un an pour plusieurs crimes sexuels graves. À la mi-février, la Sûreté du Québec a orchestré une campagne de médiatisation d’envergure liée pour la première fois au programme Bolo (Be on the lookout) – qui signifie être aux aguets, – pour le retrouver.

La chasse à l’homme a porté ses fruits. Blake Charbonneau a été arrêté par les autorités mexicaines et ramené au Canada, a annoncé L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) samedi.

« Arrivé à Toronto, il a été arrêté par les membres du Toronto Fugitive Squad en lien avec les mandats pancanadiens délivrés dans le cadre du dossier de l’EILP, affirme L’Escouade par voie de communiqué. Il a par la suite été pris en charge par les enquêteurs de l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme pour son retour au Québec ».

L’accusé va comparaître au palais de justice de Québec ultérieurement. Il fait face à des accusations d’agressions sexuelles, agressions sexuelles armées, agressions sexuelles graves, obtention de services sexuels moyennant rétribution incluant des personnes d’âge mineur et proxénétisme.

« C’est grâce au travail de collaboration entre l’Équipe Intégrée de Lutte au Proxénétisme, l’Agence des services frontaliers du Canada et le “United States Marshals Service” que Blake Charbonneau a été localisé et a pu être appréhendé », souligne l’EILP.

D’autres détails à venir