Les palmarès de 2022

2022, l’année où l’on a cessé de perdre la face. On l’a regagnée au complet, notre face. Trous de nez, bouche et menton inclus. On s’est sortis du tunnel. Et pour être certains d’y être bien quand on va y retourner, on est en train de le rénover. Étonnamment, la fin des mesures sanitaires a causé moins d’émoi que la fin de District 31. C’est ben pour dire. Le monde est revenu à la normale. Avec des malheureux qui vivent en guerre, des malheureuses qui vivent brimées et des gens libres qui ne connaissent pas leur chance de vivre en paix. Bruits de klaxons. Voici l’inventaire des grands moments de l’année vus d’un œil clignant.