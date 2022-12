Un épais brouillard devrait recouvrir le sud du Québec de samedi à dimanche en raison de la hausse record des températures et de la pluie. Prudence : la visibilité sur les routes du Québec sera réduite.

C’est dans les nuages que les Québécois traverseront de 2022 à 2023 : un important brouillard devrait continuer de se déployer dans la province au courant de la journée samedi, réduisant la visibilité sur les routes de façon significative, avertit Environnement Canada.

Des avis de brouillard sont d’ailleurs en cours dans la majorité des secteurs du sud de la province. « On peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite à certains endroits, indique l’agence fédérale sur son site internet. Allumez vos phares lorsque la visibilité est réduite et gardez une distance sécuritaire entre les véhicules. »

Le brouillard est causé par l’important redoux, qui fait fondre la neige, en plus d’être accompagné de pluie, explique Frederick Boulay, météorologue pour Environnement Canada.

« Présentement, on vit des températures de 10 à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières, souligne-t-il. La normale, pour Montréal c’est -5 degrés Celsius. Et [vendredi], on a atteint 8,6 degrés Celsius, un record. »

L’ancien record était de 7,8 degrés Celsius atteint en 1889 et 1936, précise le météorologue.

Pluies torrentielles au nord du fleuve

Des pluies abondantes sont aussi attendues dans de nombreux secteurs du Québec. Des alertes sont en vigueur pour les régions au nord du fleuve Saint-Laurent, incluant Gatineau, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et Québec.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le brouillard est causé par l’important redoux, qui fait fondre la neige, en plus d’être accompagné de pluie.

Jusqu’à 40 millilitres de pluie devraient s’abattre sur ces régions. « Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Éloignez les enfants et les animaux de compagnie des rives des ruisseaux et des rivières », prévient Environnement Canada.

Les températures devraient diminuer tranquillement dans la journée de dimanche, mais demeurer au-dessus des normales saisonnières jusqu’à mardi. Ce jour-là, une nouvelle dépression est attendue pour le Québec, avec un mélange de pluie, de neige et de verglas.

Encore des pannes d’électricité

De nouvelles pannes d’électricité se sont aussi ajoutées sur le réseau québécois. Alors que moins de 3000 pannes étaient recensées par Hydro-Québec vendredi en fin de journée, plus de 7000 foyers sont privés d’électricité à 11 h 15 samedi.

Les secteurs les plus touchés sont la Montérégie avec 1 947 clients sans électricité, suivie de la Côte-Nord avec 1 492 foyers dans le noir. De plus, 1 393 clients sont sans électricité dans les Laurentides et 1 172 dans la région de la Capitale-Nationale.