PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Le Groupe de recherche et intervention psychosociale (GRIP) offre aux fêtards la possibilité de tester leurs drogues avant consommation, pour savoir ce qu’elles contiennent vraiment. Roxane Hallal et ses acolytes Félix et Shouck avaient garé leur camion en face du Palais des congrès de Montréal, en juin, lors d’une soirée rave organisée par Mutek.