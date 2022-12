(Ottawa) L’Aviation royale canadienne réintègre deux officiers qui ont été sanctionnés pour leur inaction lorsque des pilotes de chasse ont proposé un surnom homophobe comme « indicatif d’appel ».

La Presse Canadienne

Ces « indicatifs d’appel » sont des surnoms que les pilotes de chasse se donnent entre eux — comme « Maverick » pour Tom Cruise dans Top Gun.

En juin dernier, le colonel Colin Marks et le lieutenant-colonel Casey Mask n’avaient pas su empêcher un groupe de pilotes de chasse d’attribuer un indicatif d’appel inapproprié à un autre pilote. Ils ont plaidé coupables lors d’une audience la semaine dernière.

Le major-général Iain Huddleston a annoncé mardi, dans un message aux membres de l’armée de l’air, la décision de réintégrer les deux officiers supérieurs à leur poste.

Le major-général a indiqué que MM. Marks et Mask ont fait preuve d’humilité, et que lui et le commandant de l’Aviation royale canadienne, le lieutenant-général Eric Kenny, croient que les deux officiers peuvent apprendre de leur erreur.

Le colonel Marks sera donc autorisé à assumer le commandement de la base d’avions de chasse à Bagotville, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le lieutenant-colonel Mask, quant à lui, retourne à son poste de commandant d’un escadron de CF-18 à la base de Cold Lake, en Alberta.

Un groupe de survivantes d’agressions sexuelles au sein de l’armée avait fait part de ses inquiétudes quant à la réintégration des deux officiers sans que l’état-major prenne de mesures concrètes pour les punir de ne pas être intervenus lors de cet épisode homophobe.