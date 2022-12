Informe-toi, Carey, informe-toi

Ainsi, Carey Price ne savait pas pour Polytechnique. C’est ce que France Margaret Bélanger, présidente Sports et divertissement du Groupe CH, a déclaré à Radio-Canada. Non, il n’en avait jamais entendu parler, jamais au grand jamais. On parle pourtant d’un gars qui vit à Montréal plusieurs mois par année depuis plus de 15 ans.