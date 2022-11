(Québec) Le gouvernement Legault porte en appel le jugement ordonnant la fin des interceptions aléatoires des automobilistes, un pouvoir arbitraire qui sert pour certains policiers de « sauf-conduit de profilage racial à l’encontre de la communauté noire », selon la Cour supérieure.

Les ministres de la Sécurité publique, François Bonnardel, et de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, le confirmeront en conférence de presse vendredi à Montéral. Ils annonceront également « des mesures pour la lutte contre le profilage racial dans les corps policiers ». Le gouvernement cherche ainsi à atténuer l’impact de sa décision de contester le jugement de la Cour.

Dans sa décision rendue le 25 octobre, le juge Michel Yergeau soutient que la règle de droit et les dispositions législatives autorisant les interceptions routières sans motif réel violent les droits des citoyens en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. « Le profilage racial existe bel et bien. Ce n’est pas une abstraction construite en laboratoire. Ce n’est pas une vue de l’esprit. Elle se manifeste en particulier auprès des conducteurs noirs de véhicules automobiles. Les droits garantis par la Charte ne peuvent être laissés plus longtemps à la remorque d’un improbable moment d’épiphanie des forces policières », a-t-il ajouté.

Au lendemain de la décision de la Cour, le premier ministre François Legault affirmait que les interpellations aléatoires peuvent s’expliquer dans certains contextes, notamment dans la lutte contre la violence armée. « Il faut laisser les policiers faire leur travail », avait-il dit.

Il n’y a pas de loi à proprement dit qui permet à un policier d’intercepter une personne sans motif. Ce pouvoir émane essentiellement de deux décisions de la Cour suprême rendues il y a une trentaine d’années. Le plus haut tribunal du pays avait alors conclu dans l’arrêt Ladouceur – partagé à 5 contre 4 – que les interpellations au hasard pouvaient se justifier en vertu de la Charte compte tenu du nombre d’accidents de la route causés par les facultés affaiblies.

Or, les choses ont changé en 30 ans. Le profilage racial est un « fait social important nouveau » qui était inconnu de la Cour suprême au moment d’élargir les pouvoirs policiers, bien que la minorité l’eût anticipé, explique le juge Yergeau. Ainsi, l’arrêt Ladouceur mène à une « impasse » en matière de profilage racial.

En décembre 2021, Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique à l’époque, avait déposé un projet de loi sur la police visant entre autres à ce que Québec établisse des « lignes directrices [pouvant] porter notamment sur l’absence de discrimination dans les activités policières ». Ce texte législatif n’a toutefois jamais été étudié par l’Assemblée nationale. Il est donc mort au feuilleton lors de la dissolution de la Chambre et du déclenchement des élections générales.

Cette disposition du projet de loi de Mme Guilbault se voulait une réponse à une recommandation du Groupe d’action contre le racisme que le premier ministre François Legault avait créé en juin 2020 dans la foulée de la mort de l’Américain George Floyd. Dans son rapport déposé en décembre 2020, le groupe d’action, composé de trois ministres et de quatre députés caquistes, demandait de « mettre fin aux cas de discrimination policière ». L’un des membres du groupe d’action était Christopher Skeete.

« Malgré tous les efforts entrepris, les questions du profilage racial lors des interpellations policières et des violences policières liées au racisme semblent toujours présentes et continuent de soulever beaucoup de réactions dans les milieux qui en sont victimes », peut-on lire dans le rapport. Il ajoutait qu’il faut « rendre obligatoire l’interdiction des interpellations policières aléatoires ».

« Le ministère de la Sécurité publique a adopté une pratique policière interdisant les interpellations policières aléatoires, explique-t-on dans le document. Cette pratique prohibe toutes les interpellations fondées sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale, la religion et la condition sociale. Autrement dit, pour qu’une interpellation ait lieu, il faut un motif clair de la part des forces de l’ordre. Cette pratique n’a pas force de loi. Le Groupe d’action recommande qu’elle soit rendue obligatoire, en l’intégrant dans le code déontologique des policiers. Il sera ainsi possible de sanctionner en déontologie ou en discipline un policier qui ne la respecterait pas. Cette mesure permettra de réduire considérablement le profilage racial, voire de l’éliminer. »

Le co-président du groupe, le ministre Lionel Carmant, y allait d’un témoignage personnel pour justifier la recommandation : « Plus jeune, j’ai vécu du racisme. Je me suis fait interpeller quelques fois de façon aléatoire parce que je roulais avec la voiture de mes parents. Je me suis toujours dit par la suite que je ne voulais pas que mes enfants et mes petits-enfants aient à subir ça dans leur vie et que si je pouvais faire avancer les choses dans la bonne direction, j’allais le faire. Aujourd’hui, on m’en donne l’opportunité et je la saisis. »

