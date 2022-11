Quand on a signé l’entente au départ, on avait jusqu’en 2025 pour présenter nos projets. On était à environ 66 % de l’enveloppe utilisée. Donc, nous avions encore deux ans pour utiliser le reste de la somme pour d’autres projets. On était correct avec l’échéancier initial. Mais cet été, le gouvernement fédéral a décidé de mettre cela en 2023 d’une façon unilatérale.